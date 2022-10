F1 | Mercedes: i deviatori di flusso dell'ala non sono legali?

Carica lettore audio

La Mercedes ha potuto usare solo una parte del pacchetto aerodinamico che è stato portato ad Austin come ultima evoluzione della stagione 2022. Le modifiche sul fondo le abbiamo potute apprezzare con la W13 in grado di girare con un’altezza minore del solito, mentre non si è vista l’attesa ala nuova.

Inizialmente si è detto che c’era solo un esemplare di questo elemento (ma allora perché portarlo in pista per non usarlo?), mentre poi è emerso che la soluzione proposta dalla Mercedes sulla W13 è stata giudicata illegale dalla FIA.

Mercedes W13 dettaglio dei deviatori di flusso che sono stati bocciati dalla FIA Photo by: Giorgio Piola

Come mai? I cinque supporti in carbonio dell’ultimo flap dell’ala anteriore sono stati trasformati in veri e propri deviatori di flusso e così sono vietati dal regolamento che ha cercato di evitare soluzioni che facilitino la creazione di vortici che possono andare a influenzare la scia.

Fino al 2018 c’era stata una fioritura di upper flap che avevano proprio la funzione di deviare il flusso d’aria con l’intento di indirizzarlo all’esterno della ruota anteriore. Una soluzione piuttosto diffusa all’epoca che dall’anno successivo era stata resa illegale.

Gli aerodinamici della Stella hanno provato a riproporre il concetto sull’ultima evoluzione dell’ala della W13, ma i commissari tecnici della Federazione Internazionale hanno ispezionato la soluzione giudicandola non conforme al regolamento 2022.

Una bella smusata per la squadra di Brackley che cerca di risalire la china dopo una stagione senza vittorie che fa seguito a una sequenza di successi nell’era ibrida che non ha riscontri nella storia della Formula 1.