F1 | Austin, Libere 1: Sainz lancia la Ferrari davanti a Verstappen

La Ferrari si presenta al pubblico americano del Texas con Carlos Sainz che è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti. Lo spagnolo ha piazzato la zampata con la rossa in 1'36"857 con le gomme soft (mescola C4) dopo aver dovuto interrompere il turno perché dalla F1-75 si è staccato un pezzo di carbonio davanti alla ruota anteriore. Dopo la riparazione il madrileno ha messo la Ferrari davanti a tutti, mostrando un buon adattamento alla pista che, per buona parte riasfaltata, non ha più i fastidiosi bump del passato.

Dietro all'iberico non manca Max Verstappen con la Red Bull che paga 224 millesimi, mentre Sergio Perez è quinto con la seconda RB18 con un distacco di oltre sei decimi dalla Scuderia.. Il messicano ha montato un nuovo motore endotermico che gli costerà cinque posizioni in griglia domenica. Fra le due monoposto di Milton Keynes ci sono la Mercedes di Lewis Hamilton e l'Aston Martin di Lance Stroll.

Il sette volte campione del mondo dispone di una W13 evoluta nel fondo, ma la squadra di Brackley si è vista dichiarare illegale la nuova ala anteriore dotata di cinque deviatori di flusso che la FIA ha bocciato. Che figuraccia! E' proprio un anno no per le frecce d'argento. George Russell con l'altra W13 è settimo: l'inglese non ha trovato un buon bilanciamento, con il fondo che spesso striscia sull'asfalto.

Davanti a George c'è l'ottimo Fernando Alonso con l'Alpine, mentre Esteban Ocon è 11esimo con la A522 dotata del fondo evoluto con lo slot in stile Ferrari davanti alla ruota posteriore.

Ottavo posto per Pierre Gasly con l'AlphaTauri: il francese ha precedeuto Lando Norris con la McLaren e Sebastian Vettel che chiude la top 10 con la seconda Aston Martin.

In 12esima si piazza Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo dotata di un nuovo 6 cilindri 077/7: il cinese è stato davanti alla Williams di Alex Albon e alla AT03 del giapponese Yuki Tsunoda. Ultimo dei piloti titolari Mick Schumacher 15esimo con la Haas.

In coda ci sono i quattro rookie driver con Robert Shwartzman 16esimo a due secondi da Sainz: il collaudatore israelinao si è visto rovinare la prestazione da Verstappen che lo ha chiuso mentre si sarebbe portato a metà schieramento con la rossa. Il ragazzo è il primo a guidare una rossa ufficiale non da pilota titolare.

Shwartzman si è messo alle spalle Alex Palou staccato di un secondo con la McLaren: il campione di Indycar ha lavorato solo con le gomme medie. Positiva la prestazione di Theo Pourchaire a due decimi dallo spagnolo e comunque davanti a Logan Sargeant con la Williams: l'americano ha usato le soft subito e poi ha lavorato con le gomme hard per cui non ha potuto cercare una buona prestazione.

Antonio Giovinazzi ha fatto davvero poca strada: l'italiano che è salito sulla Haas di Kevin Magnussen ha fatto solo quattro giri perché ha perso la monoposto nello snake, andando a sbattere con l'anteriore e causando la bandiera rossa. In realtà il pugliese è riuscito a ripartire con i suoi mezzi, ma per tirarsi fuori d'impiccio ha surriscaldato la frizione, rovinando forse anche il cambio. Peggio non poteva andare per Antonio che sperava di rilanciarsi per trovare un posto in F1: gli resta un deudente ultimo posto che non vorrà certo ricordare. Peccato...