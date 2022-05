F1 | Alpine: esordio per Jack Doohan in un test a Doha

Carica lettore audio

Alpine è impegnata a lottare per il quarto posto nel Mondiale Costruttori di Formula 1, intanto pensa al futuro. In questi giorni ha programmato e già effettuato parte di un test dedicato a due dei talenti più luminosi della propria academy, stiamo parlando di Jack Doohan e Oscar Piastri.

Piastri ha già girato nei giorni scorsi (11 e 12 maggio) sul tracciato di Doha al volante di un'Alpine A521, la monoposto con cui Fernando Alonso ed Esteban Ocon hanno corso nel Mondiale 2021 di Formula 1.

"Sono stati due giorni produttivi di test in Qatar, in cui ho continuato a prendere confidenza con la vettura A521 di Formula 1. Il caldo è stato molto intenso in entrambe le giornate, ma il tempo è stato molto breve. In entrambi i giorni ha fatto molto caldo, ma questo è positivo per la preparazione fisica", ha detto Oscar Piastri riguardo alla sua 2 giorni di test.

"La pista è stata in gran parte inutilizzata di recente, quindi c'erano diversi livelli di aderenza e le condizioni erano piuttosto polverose e ventose. A volte è stata una sfida, ma per me è stato importante imparare a guidare in condizioni diverse. Non vedo l'ora di unirmi nuovamente al Team F1 a Barcellona e a Monaco prima del mio prossimo giorno di test privati a giugno".

Nei prossimi giorni, invece, sarà il turno di Jack Doohan. L'australiano, attualmente impegnato nella sua prima stagione di FIA Formula 2, farà il suo esordio assoluto al volante di una monoposto di Formula 1 proprio a Doha.

Oscar Piastri, Alpine pilota di riserva Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il figlio d'arte uscirà per la prima volta dai box domenica 15 maggio, ovvero fra 2 giorni, sfruttando il weekend di pausa della Formula 1, che tornerà poi in quello successivo per disputare il Gran Premio di Spagna al Montmelò di Barcellona.

"Sono molto emozionato all'idea di guidare una vettura di Formula 1 per la prima volta. È un momento che ho cercato di raggiungere fin da quando ho iniziato a correre sui kart, e so che queste opportunità sono estremamente privilegiate".

"Sono molto grato ad Alpine per questa opportunità e non vedo l'ora di dare il meglio di me nel giorno del test. Ho osservato il dietro le quinte di alcuni test privati e ho completato una lunga preparazione nel simulatore di circuito di Enstone, quindi mi sento sicuramente pronto per questa sfida. Mi preparerò per la giornata, divertendomi allo stesso tempo e sperando di imparare il più possibile insieme alla squadra".

Julian Rouse, direttore dell'academy per giovani talenti di Alpine, ha parlato dell'opportunità che la Casa francese si appresta a dare a Jack Doohan: "Siamo molto contenti di dare a Jack la sua prima prova su una vettura di Formula 1. Da quando è entrato nel programma all'inizio dell'anno, abbiamo visto Jack svilupparsi e crescere molto rapidamente. Ha trascorso un po' di tempo a Enstone per prepararsi e sta certamente dimostrando un potenziale promettente".

"Per Oscar si tratta del secondo test privato dell'anno nell'ambito del suo intenso programma di prove con la vettura di Formula 1 con specifiche 2021. È importante che Oscar si mantenga in forma e che sia sempre pronto per questo tipo di macchina e siamo lieti di continuare a sostenere Oscar nel suo percorso. Ci saranno altre occasioni per lui nel corso dell'anno" ha concluso Rouse parlando di Piastri.