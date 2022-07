F1 | Alfa Romeo: al Ricard una nuova frizione per partire meglio

Carica lettore audio

Alfa Romeo è stata autrice di un'ottima prima metà di stagione 2022, tanto da avere sino a ora 46 punti in più rispetto alla passata stagione nel medesimo momento, dunque dopo 12 gare. In questa particolare classifica il team che ha sede a Hinwil si trova in seconda posizione. A fare meglio è stata la sola Ferrari, con ben 105 punti in più.

E' chiaro che le C42 siano monoposto nate bene. Il motore Ferrari, al netto di problemi di affidabilità, è un "cuore" che ha cavalli a sufficienza per far spingere le monoposto svizzere e sfruttare le loro caratteristiche, che nella prima metà della stagione hanno aiutato Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou a ottenere un ottimo bottino di punti.

Uno dei talloni d'Achille delle C42 è però rappresentato dalle partenze. Al via del GP Bottas e Zhou hanno spesso perso posizioni a causa di una mancanza di feeling con la frizione. A partire dal Gran premio di Francia entrambi potranno contare su una nuova frizione studiata dalla Ferrari per aiutare i due piloti Alfa Romeo.

"Sicuramente stiamo facendo progressi. Penso che siamo in grado di gestire molte cose meglio di quanto non lo fossimo all'inizio della stagione. Non abbiamo ancora il 100% di fiducia, perché abbiamo avuto molti problemi. Ma da tempo è la priorità numero uno nelle riunioni post-gara, l'affidabilità, l'attacco e l'identificazione dei problemi prima che si verifichino", ha dichiarato Bottas.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alessio Morgese

"Quindi stiamo facendo tutto il possibile con le risorse che abbiamo. Inoltre, come squadra, stiamo lavorando a stretto contatto con la Ferrari. Perché ci sono stati anche problemi che non riguardano la Sauber in quanto tale, ma che a volte sono stati pagati dalla Ferrari. Quindi si è trattato di entrambe le parti".

"Abbiamo una nuova frizione, finalmente! La proveremo per la prima volta nelle prove, ma è qualcosa su cui la Ferrari sta lavorando da tempo. E ora, finalmente, abbiamo dei pezzi nuovi per la frizione che dovrebbero evitare le oscillazioni che stiamo avendo".

"È stato un bel compromesso. In media abbiamo perso posizioni in partenza, e questo non è bello, perché il centrocampo è così stretto che una volta che si finisce dietro a qualcuno si rimane bloccati per 20 giri, e questo non rende la vita più facile. Quindi sì, speriamo che ora sia tutto a posto", ha concluso l'ex pilota della Mercedes.