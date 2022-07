F1 | Leclerc in pole al Ricard con la scia di Sainz

Carica lettore audio

La Ferrari ha voluto dare una sensazione di superiorità nelle qualifiche del GP di Francia:che segnano la 238esima partenza al palo della Rossa: Charles Leclerc ha centrato la pole position nell'ultimo tentativo della Q3 con un giro perfetto, visto che è stato l'unico ad aver sfondato il muro dell'1'31", facendo meglio del tempo che aveva messo nella posizione al palo Max Verstappen l'anno scorso.

Leclerc è stato aiutato dal compagno di squadra, Carlos Sainz, che per due volte gli ha offerto la scia per trascinarlo lungo il rettilineo del Mistral (dove c'era vento contro) e anche a Signes, la curva che si percorre in pieno. Charles non ha commesso alcuna sbavatura, accettando la "regia" di Sainz che si è tolto prima di Le Beausset. Lo spagnolo si è sacrificato sapendo di dover scattare dall'ultima fila per aver adottato il motore 4 che lo costringe alla penalità.

Carlos ha concluso la Q3 nono, senza chiudere un tempo, ma ha preceduto Kevin Magnussen, decimo, l'altro pilota che dovrà andare in coda allo schieramento per lo stesso motivo del madrileno. I due potevano rinunciare alle qualifiche, ma Sainz voleva garantirsi la 19esima posizione davanti al danese.

Leclerc firma la 16esima pole della carriera appaiando Max Verstappen, un ferrarista come Felipe Massa e un'icona come Stirling Moss. Il Principino ha messo tutto a posto dopo aver sofferto problemi di assetto nell'ultimo turno di prove libere: i tre decimi rifilati a Max la dicono lunga sul potenziale della F1-75 che, al momento, sembra la macchina di riferimento, affidabilità permettendo.

La Ferrari ha sfruttato il gioco di squadra in qualifica non potendo attuarlo in gara: domani la musica potrebbe cambiare perché Sergio Perez, in difficoltà per tutto il weekend, è arrivato solo a un decimo dal campione del mondo. La battaglia per la vittoria sarà fra i primi tre e sarà interessante vedere dove potrà arrivare Carlos Sainz in rimonta dalla retroguardia.

Lewis Hamilton si è inventato un giro perfetto con la Mercedes ed è quarto: la seconda fila era il massimo che potesse concedersi con la W13. Il sette volte campione del mondo ha rifilato quattro decimi al compagno di squadra, George Russell, preceduto anche da uno strepitoso Lando Norris che è andato ben oltre i limiti della McLaren MCL36 rivista e corretta con le novità proprio introdotte al Paul Ricard.

Positiva la settima piazza di quel mastino che è Fernando Alonso abile a tenere dietro con l'Alpine il giapponese Yuki Tsunoda che si è preso sulle spalle la responsabilità dell'AlphaTauri dopo il flop di Pierre Gasly.

Resta fuori dalla top 10 Daniel Ricciardo con la McLaren: l'australiano precede Esteban Ocon che non supera la tagliola della Q2 con l'Alpine davanti al suo pubblico. Il transalpino ha fatto un traversone e non è riuscito a trarre il potenziale della A522 che meritava certamente di più.

Ci si aspettava di più dall'Alfa Romeo di Valtteri Bottas: il finlandese si accontenta del 13esimo posto con la C42, mentre Sebastian Vettel è riuscito a estrarre tutto il potenziale dell'Aston Martin che continua a deludere nel giro secco. Il tedesco ha già fatto un miracolo a entrare in Q2 con la "verdona".

Anche Alex Albon, autore di un testacoda in Q1, ha fatto pienamente il suo dovere portando la Williams FW44 in 15esima posizione. Era il massimo a cui potesse sperare...

Delude Pierre Gasly davanti al suo pubblico: il francese non ha superato la Q1 con l'AlphaTauri dotata di un pacchetto di aggiornamenti. Il transalpino non ha certo appagato la tribuna a lui dedicata con un 16esimo tempo molto deludente.

Male Lance Stroll con l'Aston Martin solo 17esima: il canadeseha preceduto Guanyu Zhou autore di un doppio trasversone con l'Alfa Romeo nel giro risolutivo. Il cinese si è accontentato di non aver perso la C42 con un virtuosismo.

Mick Schumacher è sprofondato in 19esima posizione perché si è visto cancellare il tempo per un taglio in curva 3: il tedeschino si era arrampicato fino alla decima piazza per cui l'esclusione pesa ancora di più. Il figlio del Kaiser è arrivato a toccare il birillo all'interno della curva ed è stato severamente punito.

Chiude la lista dei tempi Nicholas Latifi con la Williams, ma il canadese al via della gara si troverà alle spalle sia Carlos Sainz che Kevin Magnussen che pagheranno la penalità per l'azione del motore 4 Ferrari.