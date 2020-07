Bottas: "Grande trionfo, che pressing da Lewis con le Safety Car"

Valtteri Bottas è il leader del Mondiale di Formula 1 dopo aver dominato in lungo e in largo il Gran Premio d'Austria.

Nella prima prova del campionato 2020, finalmente cominciato dopo la pandemia di Coronavirus, il finlandese è stato pressoché perfetto ottenendo subito la Pole Position al sabato e comandando dal primo all'ultimo giro l'evento disputatosi al Red Bull Ring a porte chiuse.

La pressione che gli ha messo il compagno di squadra Lewis Hamilton non ha minimamente scalfito la freddezza del portacolori Mercedes, bravissimo a resistere all'inglese che ha rimontato dal quinto posto e si è ritrovato in scia alla W11 #77 approfittando anche dei tre ingressi della Safety Car.

"In effetti per tutta la gara ho avuto parecchia pressione - ammette Bottas da dietro la mascherina nell'intervista svolta appena sceso dalla monoposto nera - Una Safety Car ci può stare, ma alla seconda mi sono detto 'Dai, ancora?'. In quel modo Lewis ha avuto un'ulteriore occasione di passare in testa nel caso in cui avessi fatto un piccolo errore".

"Oggi era molto veloce e ho rischiato, ma sono riuscito a tenere tutto sotto controllo e a gestire la situazione, oltre alla gara nelle mie mani. Ovviamente non c'era modo migliore di cominciare la stagione".

Nella fase centrale di gara, Hamilton si è anche avvicinato con DRS aperto più volte a Valtteri, mentre via radio il muretto Mercedes raccomandava di fare attenzione ad alcune cosine che apparivano malfunzionanti.

"Dovevamo gestire la macchina, mi hanno detto di non saltare troppo sui cordoli e ad un certo momento mi sono un po' preoccupato, ma alla fine l'ho portata al traguardo senza intoppi".

"Sono molto contento e siamo leader nelle classifiche piloti e costruttori, quindi è davvero un buon inizio".