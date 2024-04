Perché tante star della F1 vivono a Monaco?

Sponsorizzato da

Monaco è considerata la casa di quasi la metà dei 20 piloti dell'attuale griglia della F1 e del Team Principal della Mercedes Toto Wolff ma, oltre agli enormi vantaggi fiscali, ci sono altre ragioni che li attirano a vivere nel Principato.

Monaco è una delle nazioni più piccole del mondo e ha una superficie totale di poco più di due chilometri quadrati, appena più grande dell'Hyde Park di Londra. Tuttavia, è ricca di edifici e ospita una popolazione di quasi 40.000 persone, un quarto delle quali sono nate qui, come Charles Leclerc, mentre un terzo sono milionari.

Nonostante le sue dimensioni, la città ha diversi quartieri, ognuno dei quali ha uno stile unico. Monte Carlo è il più noto, ma vi sono anche La Moneghetti, Condamine, Fontvieille, Larvotto e Monaco-Ville, e una proprietà media in alcune di queste aree può costare il doppio di quelle nell'esclusiva Mayfair di Londra.

Attualmente, su venti piloti di F1, nove risiedono a Monaco: Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Alex Albon e George Russell, che si è aggiunto alla lista lo scorso anno. L'ubicazione esatta delle loro case è top secret, ma di tanto in tanto i fan riescono a dare un'occhiata alla loro vita quotidiana, come nel caso di Lando Norris nella sua iconica Fiat 500 Jolly o, più recentemente, di Charles Leclerc che passeggia per le strade con il suo nuovo cucciolo Leo.

Vi risiedono anche molti ex piloti, tra cui Nico Rosberg, che ha trascorso la maggior parte della sua infanzia qui, David Coulthard, residente dal 1995 e proprietario del Columbus Hotel fino al 2020, Jenson Button, Mika Hakkinen, Riccardo Patrese, Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi e Paul di Resta.

Allora, qual è il fascino di vivere a Monaco?

La forma fisica

Molti piloti hanno la propria palestra a casa, ma ci sono abbastanza palestre private in città per evitare di allenarsi insieme a un altro pilota di F1. Leclerc, ad esempio, si reca quotidianamente al suo centro benessere locale.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tuttavia, è l'ottimo clima unito alla superba campagna nelle vicinanze che porta l'allenamento a un livello superiore: molti piloti vanno regolarmente in bicicletta oppure a correre sui sentieri o sulle strade tortuose lungo le colline o lungo la costa.

Ci sono anche molti centri termali per rilassarsi e molti piloti seguono la pratica della crioterapia, in cui il freddo estremo viene usato per congelare e rimuovere i tessuti anomali. Leclerc, ad esempio, si reca regolarmente alle Thermes Marins Monaco.

Stile di vita

Le proprietà residenziali possono essere costose, ma lo stipendio di un pilota di F1 permette di avere luoghi lussuosi, la maggior parte dei quali con una splendida vista sul mare del porto, il che lo rende il luogo perfetto per trascorrere il proprio tempo tra una gara e l'altra.

Un tempo la rivalità in pista implicava l'impossibilità di instaurare un rapporto di amicizia al di fuori del tracciato, ma molti degli attuali piloti vanno davvero d'accordo e vivere così vicini può rendere la vita più socievole quando non sono in viaggio.

La ristorazione in città, se si ha il portafoglio pieno, è sublime, con una vasta scelta di ristoranti stellati Michelin, tra cui Le Louis XV - Alain Ducasse a l'Hotel de Paris, La Table d'Antonio Salvatore au Rampoldi e Pavyllon Monte-Carlo.

Molti piloti trascorrono anche del tempo sul Mar Mediterraneo, con numerose piccole baie dove praticare il jet ski e non uno, ma ben due porti pieni di yacht. Ad esempio, Leclerc ha il suo yacht e trascorre molte giornate in giro lungo i 3,8 km di costa.

Sulle montagne alle spalle della città, invece, le strade sono il luogo ideale per il ciclismo sono anche il luogo perfetto per guidare. Si ritiene che Verstappen abbia una collezione di supercar esclusive, tra cui una Aston Martin Valkyrie da 2 milioni di sterline.

Privacy e sicurezza

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, firma un autografo Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Può sembrare strano, ma Monaco offre ai piloti di F1 un po' di normalità! Le leggi sulla privacy, uniche nel loro genere, e le severe restrizioni per i fotografi professionali, per cui è necessario ottenere un'esplicita autorizzazione scritta dal governo, consentono ai piloti di muoversi senza essere disturbati.

Anche la sicurezza è elevata: infatti, Monaco è spesso citata come uno dei Paesi più sicuri al mondo. Si dice che il rapporto tra polizia e popolazione sia sette volte superiore a quello del Regno Unito e che ci siano telecamere a circuito chiuso ovunque, che controllano ogni movimento delle persone.

La logistica

La posizione del Principato è ideale per lo stile di vita di un pilota di F1 che viaggia spesso, essendo a circa 15 miglia (24 km) dall'aeroporto di Nizza, che dispone di una vasta rete di aerei privati. C'è anche un eliporto che può portarli a destinazione in sette minuti.

E quando la F1 arriva in città ogni anno, naturalmente, i piloti che vivono nel Principato possono godere dell'esperienza unica di poter tornare nei loro appartamenti per la notte e godere di alcuni comfort domestici durante il weekend di gara.

Il pilota del MoneyGram Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, ha parlato dei vantaggi di questa opportunità, dichiarando: "È un bel cambiamento rispetto alla normale routine. È un po' strano tornare a casa ogni sera e tra una sessione e l'altra, ma mi mette a mio agio".

Il clima

Il clima è ottimo tutto l'anno: mite e soleggiato in inverno e caldo ma piacevole in estate, con molti posti per rinfrescarsi, come negli appartamenti con aria condizionata, nelle piscine private o nelle acque cristalline del Mar Mediterraneo.

La zona ha un proprio microclima con una media di oltre 300 giorni di sole all'anno e in inverno raramente si scende al di sotto dei 10 gradi centigradi, mentre le temperature estive si aggirano intorno ai 30 gradi.

Paradiso fiscale

Naturalmente abbiamo lasciato per ultimo il vero vantaggio. Tutti gli altri elementi citati contribuiscono a garantire un ottimo stile di vita, ma la maggior parte di essi possono essere goduti e sperimentati anche in molti altri luoghi. L'unico aspetto veramente raro del vivere a Monaco sono i vantaggi fiscali che offre.

La Red Bull Energy Station nel porto Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Chiunque si trasferisca deve avere una liquidità finanziaria di mezzo milione di sterline solo per richiedere una proprietà e, per ricevere i benefici fiscali, è necessario risiedere nel Principato per sei mesi e un giorno ogni anno.

Al di là di questi elementi e dalla condizione aggiuntiva che i cittadini francesi non ricevono i vantaggi fiscali, il governo non applica alcuna imposta sul reddito, né imposta sul patrimonio, né imposta locale, né imposta sulla proprietà o sulle plusvalenze.

Quando Norris si è trasferito a Monaco ha detto di averlo fatto per "le ragioni che probabilmente vi aspettate" e ha spiegato: "È una cosa che ovviamente molti piloti tendono a fare, specialmente con il modo in funzionano le corse. Lo avete visto con molti piloti, quanto velocemente le cose possano andare anche in discesa".

Vivere una gara a Monaco è il tuo sogno? Se sì, vai su moneygram.com per avere la possibilità di realizzarlo con il MoneyGram Monaco Dream Weekend.