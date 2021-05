PURE ETCR: Rodrigo Baptista nuovo pilota del team Romeo Ferraris

Romeo Ferraris è lieta comunicato il raggiungimento dell'accordo con Rodrigo “Digo” Baptista per la stagione 2021 del PURE ETCR. Il 24enne brasiliano è pronto ad unirsi nella line-up ai già annunciati Stefano Coletti e Luca Filippi, guidando una delle due Giulia ETCR by Romeo Ferraris nel nuovo campionato elettrico che inizierà da Vallelunga nel weekend del 18-20 giugno.

Baptista, nato nel 1996 a San Paolo, dopo gli esordi in monoposto ha già maturato un importante bagaglio di esperienza nelle competizioni a ruote coperte, tra Sudamerica, Stati Uniti ed Europa. Nel 2017 si è aggiudicato il titolo della Porsche GT3 Cup Brazil, con 8 vittorie e 6 pole-position, e ha affrontato fin qui alcuni dei più prestigiosi campionati Gran Turismo con diversi modelli di vettura, mostrando velocità e talento. Nel 2019 ha raggiunto il secondo posto di classe LMGTE Am alla 24 Ore di Le Mans e il terzo posto assoluto nel GT World Challenge America, in cui nel 2020 ha terminato terzo nella categoria Pro-Am.

Debuttando nel PURE ETCR, Rodrigo si prepara a una nuova e interessante sfida per continuare la carriera nel motorsport, realizzando il suo desiderio di affrontare un campionato in Europa e soprattutto totalmente elettrico, che fa da apripista per la tecnologia del futuro.

Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager: "Siamo soddisfatti di aver inserito nella nostra formazione un pilota come Rodrigo, ancora giovane ma già capace di mostrare le sue qualità in varie categorie a ruote coperte di alto livello. Con lui, Stefano e Luca abbiamo allestito una line-up ben assortita per talento ed esperienza, che sarà un valore aggiunto in questa prima stagione del PURE ETCR e per lo sviluppo a lungo termine del nostro progetto Giulia ETCR. Non vediamo l'ora di cominciare la stagione 2021 a Vallelunga".

Rodrigo “Digo” Baptista: "Sono molto felice di poter aprire questa nuova pagina della mia carriera. L'idea di misurarmi in un campionato così proiettato sul futuro, con auto totalmente elettriche e grande attenzione alla sostenibilità ambientale, mi ha subito affascinato. Per questo ho accolto con entusiasmo l'opportunità di correre con Romeo Ferraris nel PURE ETCR, anche per contribuire alla crescita di un progetto ambizioso come quello della Giulia ETCR. Sarà altrettanto affascinante sfidare grandi nomi e grandi marchi dell'industria automobilistica, e gareggiare in circuiti prestigiosi. Devo inoltre dire grazie a FS Management, la società Augusto Farfus e Mauricio Slaviero che hanno scelto di supportarmi in questo percorso. Sarà un onore, ma anche molto divertente, confrontarmi presto da avversario con Augusto sulla griglia del PURE ETCR".

