Pirelli PZERO Experience: arriva la tappa italiana dei track day per le supercar

Il motorsport è una passione insita in tanti di noi, quasi fosse qualcosa che, assieme al sangue, ci scorre nelle vene e va ad irrorare il nostro corpo, il nostro cervello, facendoci emozionare al rombo di un motore, la sensazione di velocità mentre cerchiamo di controllare la nostra vettura in un tratto impegnativo o anche solo il piacere della guida.

Se anche voi, così come noi, siete pervasi da questa passione e avete una supercar o un'auto sportiva, dovete assolutamente segnarvi nel calendario questa data: 15 giugno. Cosa succederà quel giorno è presto detto. Sarà il momento della tappa italiana di Pirelli P ZERO Experience 2024.

Pirelli PZero Experience 2024 Foto di: Pirelli

Come avviene ormai da anni, tornano i track day organizzati da Pirelli sui circuiti più famosi, eccitanti e impegnativi al mondo per i possessori di auto sportive e, in questa occasione, ci sarà la possibilità di girare nientemeno che all'Autodromo Internazionale del Mugello. Andiamo a scoprire come

La Pirelli P ZERO Experience è un'occasione unica per i possessori di supercar, hypercar e vetture sportive perché sarà possibile toccare con mano e provare le ultime tecnologie in fatto di pneumatici realizzati dalla Casa italiana.

Pirelli PZero Experience 2024 Foto di: Pirelli

L'esperienza nata da un'idea di Pirelli ha coinvolto circa 2.000 supercar tra il 2018 e il 2023. Numeri che ben spiegano la grande partecipazione a eventi che danno opportunità più uniche che rare. A rendere ulteriormente uniche e interessanti le giornate ideate da Pirelli sono le attività collaterali che includono, per esempio, un training sulla corretta gestione delle gomme in pista, ma anche hot lap e test drive con gli ultimi modelli più performanti realizzati dalle Case che possono essere svolti in pista, su strada, ma anche fuori strada.

La tappa italiana di Pirelli PZERO Experience

Il prossimo 15 giugno si terrà la tappa italiana all'Autodromo internazionale del Mugello. Per partecipare all'evento sarà necessario acquistare il pacchetto previsto da Pirelli che ha un prezzo di 950 euro (IVA inclusa), che prevede la possibilità di girare in pista con la propria superar, un training sugli pneumatici Pirelli, l'accesso alla hospitality e il controllo degli pneumatici da parte dei tecnici dell'azienda prima degli hot lap.

Pirelli PZero Experience 2024 Foto di: Pirelli

A questo è possibile aggiungere un secondo guidatore, che potrà guidare la vettura del pilota e proprietario della supercar in pista, e fino a 3 accompagnatori. Questi potranno accedere in pista come passeggeri accanto al pilota e proprietario dell'auto.

Il prezzo di questi ultimi due pacchetti (secondo guidatore e accompagnatore) sono i seguenti: 450 euro (IVA inclusa) per il pacchetto Guidatore Aggiuntivo e 150 euro (IVA inclusa) per ciascun pacchetto accompagnatore. Le prenotazioni sono già aperte sul sito dedicato.

Pirelli PZero Experience 2024 Foto di: Pirelli