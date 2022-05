ETCR | Rinviata a novembre la gara di Istanbul

Carica lettore audio

La gara del FIA ETCR prevista ad Istanbul in questo fine settimana non si terrà e verrà spostata addirittura a novembre.

Dopo l'esordio della serie turismo elettrica in quel di Pau, fra qualche giorno ci si sarebbe dovuti recare in Turchia sul tracciato che ha ospitato anche la Formula 1.

A quanto pare, però, le richieste fatte dal promoter Discovery Sports Events e dalla FIA non sono state soddisfatte nei tempi prestabiliti dall'organizzatore locale, per cui l'appuntamento viene rimandato verso fine anno.

Azione di gara Photo by: ETCR

"Discovery Sports Events – promoter del FIA ETCR eTouring Car World Cup – in accordo con FIA, TOSFED (la Federazione turca) e EMSO Sportif (promoter dell'evento), annunciano lo spostamento della FIA ETCR Race TR, in origine programmata per il 20-22 maggio 2022 all'Istanbul Park", si legge nella nota ufficiale.

"I requisiti perché l'evento potesse svolgersi nella data prevista non sono stati soddisfatti nei tempi stabiliti".

"Discovery Sports Events, FIA, TOSFED ed EMSO Sportif comunicheranno la nuova data per novembre prossimamente".

Bruno Spengler, Romeo Ferraris, Giulia ETCR Photo by: ETCR

Cupra EKS, Hyundai Motorsport N e Romeo Ferraris avranno quindi tempo per preparare al meglio il prossimo impegno, che è previsto il fine settimana dell'11-12 giugno all'Hungaroring di Budapest.

In particolare, lo spostamento della Turchia è stato un boccone amaro per la scuderia di Opera, che in pochissimi giorni si era attivata per risistemare la Giulia ETCR di Giovanni Venturini e Luca Filippi.

L'auto era andata distrutta nel contatto che il piemontese aveva avuto con la Hyundai di Jean-Karl Vernay nella Super Final di Pau, con conseguente corsa contro il tempo e dispendio di energie e denaro per essere al via in Turchia, cosa resa di fatto inutile dalla comunicazione tardiva data solo qualche giorno fa ai Costruttori impegnati nel campionato.