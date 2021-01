La Red Bull si iscrive al DTM e farà correre Albon e Lawson

La Red Bull nel 2021 affronterà una inedita sfida nel DTM con due vetture per Alexander Albon e Liam Lawson.

Il team di Milton Keynes ha abbracciato con entusiasimo il nuovo format della serie tedesca, che da questa stagione utilizzerà le auto GT3 in sostituzione delle Class One.

Per il momento non è ancora stato deciso quale sarà il marchio con cui verrà stretta la collaborazione, ma la certezza è che Lawson, 18enne neozelandese reduce dalla FIA F3, farà l'intera stagione per la prima volta su una GT, mentre Albon sarà al via quando non avrà impegni come riserva in F1 o nei test di sviluppo cui è stato destinato dalla Red Bull, dopo che il suo posto nel circus è finito nelle mani di Sergio Pérez.

“Il DTM è un campionato di altissimo rango per le GT3 e una piattaforma che rappresenta una importante sfida per entrambi i nostri ragazzi", ha dichiarato Helmut Marko.

Gerhard Berger, a capo del promoter ITR, ha aggiunto: “Avere un pilota di F1 come Alex Albon, il tre-volte Campione René Rast, e un talentino come Liam Lawson, alza ancor di più il livello della serie proprio come volevo. Inoltre si sposa alla perfezione vista la già pervenuta iscrizione di Jenson Button con la sua squadra. Alex è giovane e ambizioso, certamente sarà protagonista nel DTM".

Nelle gare in cui Albon non sarà disponibile, la Red Bull sceglierà un altro pilota come alternativa che annuncerà più avanti.