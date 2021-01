La Mercedes conferma il supporto nelle gare GT e nel DTM

La Mercedes-AMG ha confermato il proprio impegno nelle più importanti corse GT di tutto il mondo come supporto ai propri team clienti, ma soprattutto aspira a tornare protagonista nel DTM.

Per la Casa della Stella si comincerà il 2021 con le imminenti gare di Dubai e Daytona, poi vedremo senz'altro le AMG GT3 in pista per le 24h del Nürburgring e di Spa-Francorchamps, alle quali presenzieranno i piloti ufficiali in aiuto a quelle delle squadre private che hanno in griglia le macchine tedesche.

Ciò significa essere al via GT World Challenge per quanto riguarda i campionati Europa, America, Asia ed Australia con l'intenzione di vincere in primis il titolo riservato ai Costruttori, trofeo ambito anche nell'Intercontinental GT Challenge.

La novità di quest'anno è però il ritorno nel DTM, che come sappiamo ha scelto di utilizzare le macchine GT3 in sostituzione delle Class One.

La GruppeM Racing è stata la prima ad iscriversi alla serie in assoluto con la propria AMG, ma la Mercedes afferma che fornirà il massimo sostegno con il reparto Customer Racing a tutte le squadre e i piloti che vorranno sposare il progetto della serie tedesca con le sue auto.

"Mercedes-AMG Customer Racing sta iniziando la nuova stagione con molte aspettative, cominciando con Dubai e Daytona dove abbiamo l'occasione di ottenere buoni risultati - ha dichiarato Stefan Wendl, responsabile del settore corse clienti - Oltre a questo, il nostro obiettivo principale, ovviamente, è di nuovo fornire il supporto ottimale a tutte le nostre squadre corse clienti del mondo. Quest'anno, abbiamo anche l'aspirazione di essere in lizza per vittorie e campionati in ogni serie cui prenderemo parte e siamo felici di intraprendere questa sfida nuovamente".

Philipp Schiemer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG, ha aggiunto: "Il nostro programma per le corse clienti è un elemento centrale del marchio Mercedes-AMG da oltre dieci anni e, naturalmente, continueremo a portare avanti questa storia di successo anche nella nuova stagione".

"Sono pienamente convinto del nostro concetto e con esso siamo in una posizione molto forte, sia in termini sportivi che di business. La collaborazione con i nostri colleghi del Mercedes-AMG Petronas Formula One Team sottolinea pure il fatto che l'automobilismo sportivo rimarrà un elemento fisso dell'AMG anche in futuro".