ITR e Audi lavorano per avere la nona RS 5 DTM in griglia con WRT

La griglia del DTM potrebbe avere almeno 16 vetture in pista, grazie ad un impegno maggiore da parte di Audi Sport, che in collaborazione con il promoter ITR sarebbe in procinto di avere un paio di auto in più in azione.

Questo è quanto ha raccolto Motorsport.com, che ha sentito il gran capo Gerhard Berger sulla questione venendo a sapere che due RS 5 DTM sono effettivamente libere.

"Avevamo due auto disponibili per i piloti ospiti già lo scorso anno, per cui cercheremo di averle in griglia"; ha commentato l'austriaco.

Per ora non ci sono molti indizi riguardo chi si siederebbe al volante delle macchine dei Quattro Anelli. Sicuramente servirebbe un pilota pagante, e in questo senso il nome di Ferdinand Von Habsburg potrebbe tornare in auge, dato che ha concluso il rapporto con R-Motorsport.

Il nobile austriaco porterebbe in dote quella valigia che ad ITR ed Audi servirebbe, seppur ci sia un piccolo giallo legato ad un precedente accordo disatteso con il Team WRT nel 2018, quando era stato in procinto di firmare con la squadra belga, prima di fare dietrofront e accordarsi per condurre una delle Aston Martin Vantage del team svizzero.

Dopo una battaglia legale, le parti si sono chiarite e hanno chiuso il contenzioso, per cui la strada resta aperta sia per Habsburg che per il team WRT, che si prenderebbe a carico la preparazione della terza Audi.

"Crediamo molto nel DTM, penso che sia uno dei campionati coi migliori regolamenti che ci siano - ha dichiarato a Motorsport.com il team principal della WRT, Vincent Vosse, che ha firmato Ed Jones e Fabio Scherer per il 2020 - Come squadra privata abbiamo scelto di investire nel DTM e faremo il possibile perché questa serie resti di alto livello".

Il nome di Habsburg non è l'unico papabile. In casa Audi non disdegnerebbero di offrire una possibilità a Benoît Tréluyer, visto di recente in azione nella Dream Race con il Super GT.

Volendo anche Sergey Sirotkin si sarebbe proposto, dato che è rimasto a piedi dal programma LMP1 con SMP Racing e diverrebbe una grande attrattiva per il DTM in occasione dell'evento russo sul nuovo Igora Drive, per il quale SMP si accollerebbe il budget da ricoprire per la nona Audi.

Da escludere invece un impegno per Jake Dennis e Daniel Juncadella, che correranno probabilmente nell'ADAC GT Masters con l'Aston Martin GT3.

Informazioni aggiuntive di Sven Haidinger e Jamie Klein.