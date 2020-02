Coronavirus: saltano i test DTM a Monza, si andrà ad Hockenheim

Il Coronavirus crea il primo problema nel motorsport italiano: il DTM ha infatti deciso di rinunciare alla tre giorni di test che aveva fissato a Monza dal 16 al 18 marzo.

La notizia era nell'aria, dopo che lunedì il promoter della serie turismo tedesca, ITR, aveva emesso il seguente comunicato: “Siamo a conoscenza dell'epidemia di Coronavirus nel nord Italia e prestiamo particolare attenzione al suo potenziale impatto sui test pre-stagionali fissati a Monza. Stiamo collaborando con le autorità competenti per monitorare da vicino la situazione. Per ITR e tutto il mondo del DTM, la sicurezza è la priorità, per cui forniremo aggiornamenti appena possibile".

A Motorsport.com dal circuito brianzolo erano giunte rassicurazioni in merito all'argomento, che però in questi giorni ha preso una piega che in Germania non hanno voluto sottovalutare, con conseguenze piuttosto tristi per gli appassionati del Bel Paese.

ITR ha infatti preferito spostare la sede dei test, che ora si terranno ad Hockenheim dal 16 al 19 marzo (quindi con un giorno in più), tenendo comunque d'occhio il tutto visto che a Monza si correrà la gara del DTM vera e propria a fine giugno.

"E' sempre più evidente che la diffusione del Coronavirus stia, purtroppo, colpendo la società in diversi modi - ha commentato l'AD di ITR, Marcel Mohaupt - La sicurezza e il benessere di tutti ci hanno spinto a ricollocare i test pre-stagionali in un nuovo posto. Siamo molto grati a Monza ed Hockenheim per la loro collaborazione in questo senso e siamo comunque impazienti di tornare in Italia per il primo evento del DTM in questo stupendo circuito".