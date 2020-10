DTM: Audi sceglie Tréluyer per sostituire Duval a Zolder II

Audi Sport ha pronto Benoît Tréluyer come sostituto di Loïc Duval per le gare che il DTM affronterà a Zolder la prossima settimana.

Questo weekend la serie turismo tedesca è di scena proprio in Belgio per il primo dei due round consecutivi, ma in casa Phoenix Racing c'è bisogno di un sostituto del francese per il secondo.

Tutto ciò perché Duval è stato autorizzato dalla Casa dei Quattro Anelli a partire per Road Atlanta, dove nel fine settimana del 16-18 ottobre c'è in programma la Petit Le Mans.

Il tansalpino ha ricevuto la chiamata della JDC-Miller MotorSport/Mustang Sampling Racing per salire sulla Cadillac DPi-V.R con Sébastien Bourdais e Tristan Vautier al posto di João Barbosa, che due giorni fa si è separato dal team.

Audi Sport già ad inizio anno aveva ammesso che in caso di concomitanze con altri impegni, i propri piloti del DTM che non sarebbero stati in lizza per il titolo avrebbero avuto via libera per partecipare ad altre corse, e così sarà per Duval.

A questo punto la prima scelta "casalinga" ricade su Tréluyer, che ha già avuto modo di correre con la Audi RS 5 nell'evento-spot di fine 2019 al Fuji con il Super GT giapponese, per altro facendo una buona figura con un sesto posto ottenuto in Gara 1.

Ora si attende l'ufficialità dalle parti, con possibilità già di avere qualcosa di concrento nelle prossime ore visto che sono già tutti a Zolder per le gare di sabato e domenica.

