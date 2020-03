DTM: ecco la livrea della BMW di Robert Kubica in stile... Audi!

Nella sede della PKN Orlen, la giornata di lunedì ha visto togliere i veli alla BMW che Robert Kubica guiderà nella stagione 2020 del DTM.

Il polacco sarà infatti al via della serie turismo tedesca come unico pilota "clienti" al volante di una M4, che quest'anno verrà gestita dal team ART Grand Prix.

In Polonia c'era il pubblico delle grandi occasioni per la presentazione dei programmi sportivi in cui è presente PKN Orlen, sponsor di Kubica anche in Formula 1, dato che appare sulle fiancate dell'Alfa Romeo (per la quale il polacco è terzo pilota).

La BMW del 35enne di Cracovia avrà una livrea bianco-rossa con il marchio dell'azienda ben presente sul cofano anteriore e sui lati.

Piccola curiosità: la colorazione ricorda parecchio quella utilizzata da Audi Sport per la RS 5 DTM del Campione 2019 René Rast... porterà fortuna anche a Kubica?