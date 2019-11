Tréluyer allontana il ritiro: "Sono ancora veloce, sogno il DTM"

La Dream Race dello scorso weekend ha fatto tornare la voglia di correre a Benoît Tréluyer, che nell'evento del Super GT e DTM è stato molto veloce nonostante fosse da tempo lontano dalle piste e a confronto con colleghi molto più allenati.

Il pilota dell'Audi era in azione con la RS 5 DTM del Team WRT con cui ha terminato sesto in Gara 1, per poi arrivare indietro in Gara 2 a causa di una strategia sbagliata che lo ha costretto a fermarsi due volte ai box.

Nonostante ciò, la stella di Le Mans è convinta di poter dire ancora la sua a 42 anni, seppur l'immediato futuro non sia così semplice da programmare.

"Ero andato in Giappone per divertirmi e far vedere che me la posso giocare ancora - ha detto Tréluyer a Motorsport.com - E' stato un grande weekend e spero che queste non siano le mie ultime gare. Sono sincero, stavo pensando al ritiro e volevo capire quando annunciarlo, ma non sono pronto a questo. Sono ancora competitivo come pilota e quindi perché fermarsi?"

Il transalpino è però consapevole che a questo punto dell'anno i programmi sono in via di definizione e seppur qualche porticina possa restare aperta, non sarà semplice trovare un sedile.

"Vorrei concludere la mia carriera con una grande stagione, sarebbe stupendo e voglio provarci. Onestamente, però, capisco che il futuro non è roseo visto che per ora sono senza volante. Ci spero e farò di tutto per trovarlo, mi piacerebbe correre nel DTM o nel Super GT, incrocio le dita con il sogno che possa farlo con Audi, ma non è semplice".

Informazioni aggiuntive di Jamie Klein