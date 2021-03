DTM: ecco Rowe e HRT, Muller con Rosberg. Michelin nuovo gommista

Nelle ultime ore sono emerse alcune novità importanti che riguardano la stagione 2021 del DTM.

La prima è legata al gommista della serie tedesca, che da quest'anno utilizzerà le vetture GT3 sulle quali verranno montate le coperture Michelin, nuovo fornitore unico.

Il costruttore di pneumatici francese ha firmato un accordo con il promoter ITR andando a prendere il posto di Hankook.

“Michelin è sinonimo di altissima qualità nei suoi prodotti, non solo quelli utilizzati su strada, ma anche per le corse - ha detto Gerhard Berger - Ogni pilota lo potrà confermare: le prestazioni costantemente da vertice delle gomme Michelin in gara sono imbattibili, cosa che concorrenti e team non possono non desiderare".

Julien Vial, direttore di Michelin Customer Racing, ha aggiunto: "Siamo lieti di collaborare con il DTM. Si tratta di una serie internazionale che vanta una partecipazione di piloti di livello mondiale e di marche prestigiose di auto. Metteremo a disposizione le nostre Michelin Pilot Sport GT S9M, progettate per offrire prestazioni elevate e una consistenza eccezionale".

Intanto la griglia si arricchisce di nuovi partecipanti. Dopo Walkenhorst, anche Rowe Racing ha deciso di schierare la sua BMW M6 al via del campionato, mentre il pilota verrà deciso più avanti.

"Iscriversi al DTM è una grande pagina di storia per noi, visto che ha una ricca tradizione ed è stata la serie di auto turismo più popolare e di alta classe in Europa per molti anni - afferma il direttore del team, Hans-Peter Naundorf - Ci pensavamo da tempo e il fatto che ora sia finalmente possibile questo passaggio grazie alle GT3, è fantastico per me personalmente, poiché le mie radici motoristiche affondano nel DTM".

"È fantastico poter essere al via con il nuovo regolamento tecnico, gare sprint, team e piloti di alta classe, così come le auto di almeno cinque Case. E' una sfida nuova e grandissima che siamo felici di affrontare con motivazione. Ciò non significa che volteremo le spalle alle nostre amate gare endurance, anzi. Stiamo pianificando un ampio programma sul Nürburgring-Nordschleife per il 2021".

In casa Audi Sport c'è invece un cambio di casacca, perché per il 2021 Nico Müller passerà al Team Rosberg per fare coppia con il debuttante Dev Gore. Entrambi potranno condurre le R8 LMS.

Si tratta di un cambiamento di un certo spessore, dato che lo svizzero - fino alla passata stagione portacolori del Team Abt Sportsline - approda alla squadra del Campione in carica René Rast, che come noto sarà impegnato solamente in Formula E e in alcune gare endurance GT.

Anche Müller in realtà corre nella serie elettrica (con Penske Autosport-Dragon Racing), per cui bisognerà capire quali priorità avrà quando si presenteranno le concomitanze in calendario.

“Sono davvero contento di correre ancora nel DTM e tornare al Team Rosberg per lottare per il titolo guidando l'Audi R8 LMS in quella che è una nuova era per la serie - dice il rossocrociato - Sono molto motivato, andiamo!"

Sorride anche Gore: "Sono sempre stato un grande fan del DTM e ho seguito la serie da quando ho iniziato l'attività nel motorsport. Le gare sono sempre molto emozionanti e la qualità dei team e dei piloti rappresenta il meglio del motorsport. Poter essere in questa griglia come pilota è qualcosa di speciale per me e farlo con il Team Rosberg, i campioni in carica, è un'opportunità fantastica. Mi affido a loro per capire al meglio la macchina e a prendere confidenza con la serie".

Kimmo Liimatainen, AD del Team Rosberg: "Abbiamo avuto settimane e mesi estenuanti in cui abbiamo portato avanti il nostro programma e ora possiamo finalmente dire che abbiamo le migliori condizioni possibili per la prossima stagione. Con l'Audi R8 LMS GT3, abbiamo uno dei mezzi di maggior successo della categoria, è logico che dopo gli incredibili successi degli ultimi anni rimanessimo legati ad Audi Sport anche in questa avventura da clienti".

"È stato un momento straordinario, pieno di gioia, quando ho potuto dire alla nostra squadra negli ultimi giorni che Nico Müller sarebbe tornato da noi. Questo sottolinea ancora una volta le nostre ambizioni di lottare per il titolo con un team forte. Con l'ingresso di Dev Gore, prendiamo un pilota giovane e affamato, che ha dimostrato le sue qualità nelle serie internazionali di monoposto, ma anche nel GT3. Gerhard Berger ha fatto un lavoro eccellente nel portare il DTM alla sua vecchia forza. Tutti conosciamo l'enorme importanza del campionato per il motorsport tedesco. Non vediamo l'ora di assistere a gare emozionanti".

Infine è arrivato l'annuncio anche da parte dell'Haupt Racing Team, che schiererà due Mercedes-AMG contando sul supporto della Casa della Stella.

Anche in questo caso sono in corso le trattative per capire chi guiderà le due macchine, anche se le notizie raccolte da Motorsport.com indicano Maximilian Gotz come principale candidato ad uno dei due sedili.

"Non vedo l'ora di partecipare al DTM - ha dichiarato Haupt, responsabile del team - Questa serie è strettamente legata alla mia carriera personale come pilota, dato che ci ho corso in passato, ed ora anche come proprietario del team. Abbiamo iniziato con HRT solo a metà del 2020, ma centrando alcuni importanti successi sulla scena GT3 come team di Mercedes-AMG".

"Iscriverci al DTM ora era il logico passo successivo per noi. Sappiamo che sarà una sfida importante, ma questo è esattamente ciò che amiamo. Tutti noi alla HRT siamo appassionati di motorsport e adotteremo il nostro solito approccio professionale a questa sfida".