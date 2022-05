DTM | Portimao, Gara 2: trionfo di Muller, Bortolotti leader

Carica lettore audio

Bel riscatto per Nico Müller a Portimão, dove l'alfiere del Team Rosberg va a vincere autorevolmente Gara 2 ottenendo così il primo successo del 2022.

Lo svizzero, che in Gara 1 si era dovuto ritirare dopo pochi giri per un incidente, stamattina ha piazzato la sua Audi R8 LMS in Pole Position e al via ha tenuto benissimo il primato, spingendo per scappare e senza dare modo ai rivali di insidiarlo.

Alle spalle di Müller transita Felipe Fraga con la Ferrari 488 di Red Bull-AF Corse. Anche il brasiliano può quindi rifarsi dopo il K.O. di ieri, sbarazzandosi dopo alcuni giri della Lamborghini Huracán di Mirko Bortolotti, che con il terzo gradino del podio conquista i punti che lo proiettano al comando della classifica.

Il portacolori del Grasser Racing Team non è riuscito a tenere il passo di Fraga, ma ha preceduto agevolmente la BMW M4 di Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport), anche lui autore di una bella corsa dopo l'amaro ritiro del primo round.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3 Photo by: Alexander Trienitz

In Top5 c'è il Campione in carica Maximilian Götz (Winward Racing), il migliore delle Mercedes-AMG, capace di tenersi dietro un gruppetto agguerrito formato dall'Audi di Kelvin Van Der Linde (ABT Sportsline), Laurens Vanthoor sulla Porsche 911 GT3-R della SSR Performance, Ricardo Feller al volante della seconda Audi della ABT Sportsline e Maro Engel, che con la Mercedes della GruppeM completa la zona punti.

Restano così a secco Dennis Olsen (Porsche-SSR) e René Rast (Audi-ABT) nonostante avessero cercato di risalire la china, ma anche il vincitore di Gara 1 Lucas Auer, solo 22°.

A Sébastien Loeb non è riuscita la carta di allungare il primo stint e il PluriCampione WRC taglia il traguardo 18° con la Ferrari di AF Corse griffata AlphaTauri.

Ritirati per un incidente al via Philipp Eng, Thomas Preining e Nicki Thiim, problemi tecnici hanno invece costretto alla resa Mickael Grenier e Rolf Ineichen.