WEC | Peugeot: Müller infortunato, al Fuji correrà Vandoorne

La Peugeot Sport farà esordire Stoffel Vandoorne sulla 9X8 alla 6h del Fuji prevista la prossima settimana come sesto appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Il belga, ingaggiato dalla squadra del Leone come pilota di riserva e sviluppo, dovrà sostituire l'infortunato Nico Müller sulla Hypercar #94 andando a completare l'equipaggio con Loïc Duval e Gustavo Menezes.

Questa mattina, infatti, lo svizzero ha annunciato l'incidente occorsogli durante un allenamento estivo che gli ha provocato la rottura di una clavicola, dunque non potrà volare in Giappone per l'evento dell'8-10 settembre.

"Durante le vacanze estive ho subito un infortunio alla clavicola sinistra che è stato perfettamente trattato da specialisti e in questo momento sono già in piena fase di riabilitazione", dichiara Müller.

"In consultazione con i medici e il Team Peugeot, per consentire una guarigione ottimale, ho deciso di non partecipare al prossimo appuntamento del WEC al Fuji. Anche se sono molto dispiaciuto di dover rinunciare a questa gara, mi impegno a tornare più forte che mai! Ringrazio i medici, la mia famiglia, la squadra e i miei collaboratori, e tutti voi per il sostegno!"

Stoffel Vandoorne, Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

Per Vandoorne si tratta della prima apparizione in gara con la LMH della Casa di Satory e l'occasione è ghiotta anche in vista di un possibile impegno nella serie per il prossimo anno, cercando di lavorare al meglio anche con l'equipaggio della #93, ovvero Jean-Eric Vergne/Paul Di Resta/Mikkel Jensen.

"Non vedo l'ora di condividere il volante con Loic e Gustavo al Fuji, ma voglio anche fare gli auguri di pronta guarigione a Nico!", ha commentato Vandoorne.

Il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie, afferma: "Purtroppo Nico non potrà correre in questo round e gli auguriamo una pronta guarigione. Stoffel gode di tutta la nostra fiducia e sappiamo che sarà in grado di subentrare velocemente e dare il massimo. Stiamo entrando nell'ultima parte della stagione e il nostro obiettivo sarà quello di essere affidabili al 100% per le ultime due gare e di lottare per il vertice con entrambe le 9X8".

"Ci prepareremo al meglio per queste due gare, cercando di essere costanti nelle prestazioni e nei risultati di gara. L'obiettivo per il Giappone è continuare a dimostrare che siamo in grado di combattere per i primi posti e per il podio con regolarità, pertanto dovremo avere lo stesso livello di prestazioni di Monza al Fuji e in Bahrain".

"Il Fuji Speedway è una pista con condizioni meteorologiche difficili e abbiamo dimostrato in passato che in questo caso ci comportiamo piuttosto bene. È anche un tracciato che ci è piaciuto in passato e l'anno scorso siamo riusciti a progredire in termini di prestazioni e affidabilità".

Nel frattempo anche la United Autosports ha effettuato una modifica alla propria formazione. Tom Blomqvist sarà impegnato negli Stati Uniti per la gara di IndyCar con il team MSR al posto dell'infortunato Simon Pagenaud, dunque sulla Oreca LMP2 #23 vedremo all'opera Ben Hanley assieme a Josh Pierson ed Oliver Jarvis. Mirko Bortolotti dovrà presenziare nel DTM, per cui Andrea Caldarelli lo sostituirà sulla Prema #63 con Doriane Pin e Daniil Kvyat. In AF Corse la 488 GTE #21 vedrà all'opera gli idoli locali Hiroschi Koizumi e Kei Cozzolino con Simon Mann per quanto riguarda la Classe LMGTE AM.