WEC | Peugeot fiduciosa: "Monza è meno complicata di Le Mans"

Ad un anno dall'esordio nel FIA World Endurance Championship, la Peugeot torna sul... luogo del delitto, ovvero il tracciato di Monza, dove nel fine settimana sei terrà la 6h valida come quinto appuntamento della stagione 2023.

12 mesi or sono la Casa del Leone fece la sua prima apparizione sul Tempio della Velocità con le sue 9X8; non fu una prima uscita memorabile e il tempo trascorso da allora ha confermato che le Hypercar francesi hanno compiuto passi avanti notevoli in termini di prestazioni, ma soffrendo ancora di pecche per quanto riguarda l'affidabilità.

Alla 24h di Le Mans per due terzi di gara le Peugeot erano state anche dignitose, poi per l'ennesima volta qualcosa si è rotto e non ha funzionato a dovere, facendole scendere nell'ordine.

Sotto questo aspetto, però, i vertici del team transalpino sono fiduciosi di poter dire la loro, sia perché Monza è una pista conosciuta che può sposarsi bene con le caratteristiche della 9X8 - che si ripresenteranno con la livrea speciale ideata dall'artista J.Demsky - e sia perché la durata della gara è molto più corta rispetto a Le Mans.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 di Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller Photo by: Marc Fleury

"L'obiettivo sarà quello di capitalizzare ciò che abbiamo fatto con la squadra durante la 24 Ore di Le Mans. Abbiamo dimostrato di poter essere più competitivi rispetto ai primi appuntamenti del WEC e il nostro obiettivo sarà quello di fare lo stesso a Monza", ha dichiarato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport.

"La gara dovrebbe essere meno complicata di Le Mans in termini di affidabilità, poiché è più breve, ma ogni corsa è unica! Tutto ciò che abbiamo implementato per la 24 Ore di Le Mans, in termini di gestione del team, ci tornerà utile per Monza e per la fine della stagione".

"Ovviamente speriamo che tutto ciò che abbiamo potuto analizzare e capire a Le Mans ci aiuti a essere ancora più affidabili. Monza è dove la 9X8 ha fatto il suo debutto, per cui sarà interessante per noi vedere quanto siamo cresciuti. Anche noi vi abbiamo svolto dei test, è una pista veloce che si adatta bene alle gare endurance".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Eric Le Galliot

Paul Di Resta, che condividerà l'abitacolo della 9X8 #93 con Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne, aggiunge: "Dopo Le Mans siamo tutti orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Abbiamo avuto qualche problema di affidabilità alla fine, ma vedendo dove eravamo possiamo essere molto soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto come squadra".

"Spero che saremo in grado di mettere a frutto tutto ciò che abbiamo imparato a Le Mans per le gare successive, e noi piloti, ingegneri e meccanici faremo il possibile. Finora in questa stagione abbiamo avuto molti alti e bassi, ma da Sebring in poi abbiamo spinto molto, facendo tanti passi avanti e finché riusciremo a continuare così penso che andrà bene".

Sarà interessante vedere a che punto è la macchina su questa pista, soprattutto rispetto all'anno scorso. Vedremo dove sono stati fatti miglioramenti, se tutti i parametri sono stati rispettati e se abbiamo risolto i punti deboli che avevamo all'inizio".

"Non credo che ci arriveremo da favoriti, ma continueremo a crescere dove possiamo e credo che la competizione sarà serratissima tra le Hypercar. Monza è sempre una gara piuttosto assurda e non credo che quest'anno sarà diversa, ma saremo pronti a combattere".

#94 Peugeot Totalenergies 9X8 di Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller Photo by: Alexander Trienitz

Nico Müller, compagno di Loic Duval e Gustavo Menezes sulla #94, gli fa eco: "A Le Mans abbiamo avuto segnali molto positivi in termini di affidabilità e prestazioni. Il team è stato fantastico, i meccanici hanno fatto un ottimo lavoro. Monza è una pista veloce, la vettura vi ha già corso in passato, visto che vi ha debuttato nel WEC l'anno scorso, quindi abbiamo già una buona base di dati da cui partire".

"Adoro Monza, tra tutte le gare in calendario è quella che sento più vicina a casa mia. Vi ho disputato molte corse durante i miei anni da junior in monoposto e ho avuto un certo successo, visto che è qui che ho vinto il mio primo campionato automobilistico già diversi anno fa".

"È uno di quei circuiti leggendari che hanno un'atmosfera speciale. Quando si entra nel 'Parco', si percepisce la storia. È sempre una bella sensazione andarci, le gare del WEC sono sempre emozionanti e vedere le Hypercar in pista sarà molto bello. Non vedo l'ora e spero di poter aggiungere qualcosa alla storia di questo fantastico circuito".