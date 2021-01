Dakar, Moto, Tappa 8: Cornejo fa centro ed allunga

Mancava solo il suo marchio in casa Honda ed è arrivato oggi. Anche Nacho Cornejo ha iscritto il suo nome all'elenco dei piloti che sono stati capaci di vincere una tappa nella Dakar 2021, portando al completo il pacchetto dei piloti della HRC.

Il cileno è venuto un po' meno a quello che era il suo obiettivo dichiarato, perché ieri ci aveva rivelato che la sua intenzione era quella di essere veloce, ma senza vincere delle tappe, con l'intento di evitare di dover aprire la pista nel giorno successivo. Tuttavia, il successo colto lungo i 375 km cronometrati tra Sakaka e Neom, validi come seconda parte della Tappa Marathon, oltre ad essere la sua prima affermazione in questa edizione, gli ha permesso di consolidare la sua leadership nella classifica generale.

Se ieri aveva superato Toby Price di solo un secondo, oggi ha rifilato 1'05" al pilota della KTM, che però domani avrà il vantaggio di seguirlo nell'ordine di partenza. Tra le altre cose, il pilota australiano ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo, perché ieri aveva danneggiato la ruota posteriore ed è riuscito a ripararla alla bene e meglio nonostante la Tappa Marathon non permetta di avere assistenza al bivacco. Un cedimento nella speciale di oggi avrebbe potuto compromettere le sue chanche di vittoria, ma il vincitore delle edizioni 2016 e 2019 ha gestito molto bene la situazione.

Purtroppo, anche oggi abbiamo perso uno dei potenziali candidati alla vittoria e questa volta si tratta di Xavier de Soultrait. Il pilota della Husqvarna era quarto nella generale, ma è stato vittima di una brutta caduta al km 267. Il francese non ha perso conoscenza, ma è stato elitrasportato all'ospedale di Tabuk per accertamenti, perché si teme che possa avere delle fratture.

Tornando a parlare della classifica, dopo tanti alti e bassi nella prima settimana, è curioso notare come oggi i primi sei nomi nella classifica di tappa siano anche gli stessi della generale e che quattro di questi siano quelli della Honda. Il terzo tempo lo ha fatto segnare Ricky Brabec, che non ha avuto grosse difficoltà pur dovendo aprire la pista, ed ha chiuso con un ritardo di 2'50" da Cornejo. Prestazione che lo ha fatto salire al sesto posto nella generale, seppur con un gap aumentato a 17'42".

Quarto di tappa, ma sempre terzo nella generale, c'è Sam Sunderland. Il britannico della KTM ha chiuso a 3'46" da Cornejo ed ha visto aumentare a 5'57" il distacco nei confronti del cileno nella generale. Così come è aumentato il gap delle altre due Honda di Kevin Benavides e Joan Barreda, che ora inseguono rispettivamente a 12'58" e 16'05". La cosa interessante però è che domani tutti questi piloti apriranno la pista praticamente nello stesso ordine di classifica, con la differenza che per terzo partirà Brabec.

A seguire prosegue positivamente la gara di Skyler Howes e di Daniel Sanders, oggi entrambi nella top 10 di tappa e quindi capaci di confermarsi settimo ed ottavo nella generale, staccati rispettivamente di 17'42" e di 19'20". Dietro di loro il quadro delle prime dieci posizioni si completa poi con la Sherco di Lorenzo Santolino e con Pablo Quintanilla, che dopo il ritiro di de Soultrait si ritrova ad essere quello messo meglio tra i piloti della Husqvarna, nonostante una gara fin qui deludente e 38 minuti di ritardo.

Quella del 2021 invece resterà una Dakar da dimenticare per la Yamaha. Ieri la Casa di Iwata aveva perso le residue speranze di vittorie con l'incidente di Ross Branch, che nonostante i 40 minuti persi rimane quello piazzato meglio tra i suoi portacolori in 13esima posizione. Oggi invece ha dovuto fare i conti con il ritiro di Franco Caimi: l'argentino ha rotto il motore al km 282 e non ha potuto fare nulla per proseguire la corsa.

Per quanto riguarda la Original by Motul bisogna purtroppo segnalare il sorpasso di Arunas Gelazninkas ai danni del nostro Maurizio Gerini. Il lituano ha staccato il 26esimo tempo di tappa, mentre l'italiano non è andato oltre al 31esimo. Nella generale ora sono uno nella scia dell'altro, in 27esima e 28esima posizione, ma l'imperiese ha ancora ottime chance di successo, visto che a separarli ci sono appena 32 secondi.

Quad: Giroud fa poker, ma Andujar amministra la leadership

Per quanto riguarda la categoria Quad, il francese Alexandre Giroud è riuscito a piazzare addirittura il poker, centrando la sua quarta vittoria di tappa, compresa quella del Prologo. Il leader Manuel Andujar però ha controllato molto bene la situazione, concedendogli solo 1'12". Nella generale, dunque, l'argentino mantiene un margine di poco meno di 20 minuti nei confronti del transalpino.

Terza posizione sia nella tappa che nella generale per il cileno Giovanni Enrico, che rimane ancora agganciato al tandem di testa con i suoi 26 minuti di ritardo dalla vetta, ma che ha assolutamente bisogno di piazzare una zampata se vuole rientrare nella lotta per la vittoria finale.

Nella tappa odierna bisogna registrare poi la buona prestazione del francese Romain Dutu, che con il quinto tempo a 25'05", alle spalle anche di Tomas Kubiena, è andato decisamente meglio rispetto alle sue performance abituali. In questo modo, ha anche guadagnato una posizione nella generale ai danni di Karol Wisniewski, portandosi settimo. Da segnalare anche il sorpasso di Pablo Copetti, che si è ripreso la quarta piazza nella generale da Italo Pedemonte, nonostante sia stato protagonista di una tappa non particolarmente brillante, chiusa al sesto posto.

Dakar 2021 - Classifica generale Moto dopo la Tappa 8