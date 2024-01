Dakar | Moto, Tappa 7: tris di Cornejo, solo 1" tra Brabec e Branch!

La Dakar 2024 è più aperta che mai nella categoria moto. Quando mancano cinque tappe al termine, infatti, c'è appena un secondo a separare i primi due della classifica generale e se si allarga la contesa ai primi tre la forbice rimane di meno di sette minuti. La gara, dunque, è ancora aperta ad ogni tipo di pronostico e risultato. Dopo la giornata di meritato riposo a Riyadh, la carovana è ripartita alla volta di Al Duwadimi, mettendosi alle spalle quindi il deserto dell'Empty Quarter. E ad attendere i motociclisti c'erano 483 km molto variegati tra sabbia, dune ed anche tratti rocciosi.

A spuntarla alla fine è stato Nacho Cornejo, arrivato al suo terzo centro in questa edizione della Dakar, dopo quelli della seconda e della quarta tappa. In questo modo il cileno della Honda ha rilanciato prepotentemente la sua candidatura al successo finale, perché si è ripreso la terza posizione nella generale ai danni del compagno Adrien van Beveren, ma soprattutto ha ridotto a 6'48" il suo gap dalla vetta. Un distacco che sarebbe anche inferiore se Cornejo non fosse incappato in una penalità di sei minuti nella seconda parte della tappa di 48 Ore.

La leadership è rimasta ancora nelle mani di Ricky Brabec, che ha potuto fare tesoro di 3'58" di abbuoni ottenuti per aver aperto la pista. Alla fine del tratto cronometrato, il distacco dello statunitense della Honda si è infatti ridotto a 7'26", inserendolo al quinto posto nella classifica di giornata. E gli abbuoni hanno fatto appunto la differenza, impedendo al suo diretto inseguitore Ross Branch di scavalcarlo nella generale. Il portacolori della Hero, infatti, ha chiuso quarto di tappa a 6'36", senza "sconti", e questo lo ha riportato, come detto, ad un solo secondo da Brabec.

Davanti ai due battistrada della classifica generale si sono issati i due fratelli Benavides, con Kevin, il vincitore della scorsa edizione della Dakar, che ha battagliato fino alla fine per provare a portarsi a casa la tappa. Il pilota della KTM ha comandato le operazioni fino al km 251, poi ha ceduto il passo a Cornejo, chiudendo la speciale con un ritardo di 32" nei confronti del cileno.

Con questo exploit, l'argentino si è riportato al quinto posto nella generale, seppur a 21'39", diventando nuovamente il migliore tra i piloti del marchio austriaco. Ha infatti superato il compagno di squadra Toby Price, costretto stamani a partire secondo e quindi alla fine distaccato di 11'26" da Cornejo nonostante 3'58" di abbuoni. Nella generale quindi ora sconta poco più di mezz'ora sul leader con la sua sesta posizione, nella quale precede la GasGas di Daniel Sanders, oggi sesto di tappa.

Come detto, però, è stata buona anche la speciale dell'altro Benavides, Luciano, terzo di tappa a 3'12" con la sua Husqvarna. Per il campione del mondo in carica però rimane complicato continuare a credere alla possibilità di vincere la Dakar, perché il suo gap nella generale è di 43'12", anche se su questo pesano ben 15 minuti di penalità.

Dopo la vittoria nella prima, storica, tappa di 48 ore, si è ritrovato a dover aprire la pista Adrien van Beveren. Il pilota della Honda quindi ha dovuto giocare in difesa, cercando di limitare i danni, pur potendo contare su ben 5'37" di abbuoni. Alla fine si è ritrovato a chiudere a 12'44", vedendo salire a 14'39" il suo distacco nella classifica generale, nella quale ora è quarto. Attenzione però al francese nell'ottica della tappa di domani, nella quale potrà contare su un'ottima posizione di partenza per provare recuperare terreno.

Purtroppo bisogna registrare il ritiro di Paolo Lucci, fin qui protagonista di una gara che lo aveva tenuto nella top 15 della generale. Il pilota italiano è caduto al km 192 ed ha chiamato l'assistenza medica. Fortunatamente, è stato in grado di rialzarsi sulle sue gambe, ma è stato comunque trasportato in elicottero all'ospedale di Al Duwadimi per sottoporsi ad un check-up più approfondito.

Problemi anche per Pablo Quintanilla, già staccato nei giorni scorsi quando era rimasto a secco di carburante nella prima parte della tappa di 48 ore. Il cileno oggi ha perso circa un'ora e un quarto per riparare un guasto meccanico sulla sua Honda, quindi per lui diventa molto complicato anche solo sperare in un piazzamento nella top 10.

Quad: Andujar penalizzato e tappa a Giroud. Medeiros finisce KO

Accesissima anche la gara nella classifica riservata ai Quad, nella quale è stata una penalità a decidere le sorti della tappa odierna. Ad imporsi sul traguardo era stato il leader della generale Manuel Andujar, che aveva anche staccato sensibilmente il diretto inseguitore. La sua festa però è durata poco, perché poi ha dovuto fare i conti con una penalità di 15 minuti per aver mancato un waypoint.

La vittoria della tappa è quindi passata nelle mani di Alexandre Giroud, con il vincitore delle ultime due edizioni della Dakar che ora sembra poter metterne nel mirino anche una terza. Nella generale, infatti, ci sono appena 6'20" a separarlo dal rivale argentino, che però continua a comandare per il momento.

La gara ha perso uno dei suoi grandi protagonisti: il brasiliano Marcelo Medeiros, che era stato leader nelle prime fasi, è stato infatti vittima di un incidente al km 165, nel quale ha riportato un trauma toracico. Niente di troppo grave, ma comunque tale da indurlo a fermarsi, rinunciando ad un comodo terzo posto, che ora è occupato invece dallo slovacco Juraj Varga.

Dakar 2024 | Classifica generale Moto dopo la Tappa 7