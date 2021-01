Dakar, Auto, Tappa 8: Al-Attiyah si avvicina a Peterhansel!

Se Stéphane Peterhansel ha provato ieri a dare la zampata decisiva per portarsi a casa la 43esima edizione della Dakar, oggi è arrivata la risposta di Nasser Al-Attiyah. Il qatariota della Toyota ha vinto la Tappa 8, ovvero la seconda parte della Marathon, che ha portato la carovana da Sakaka a Neom.

Al-Attiyah, di fatto, ha preso il comando nei primi chilometri della tappa, cedendolo per qualche chilometro al solo Carlos Sainz. Poi, però a circa 200 chilometri dal termine è tornato a comandare e ha portato a casa l'ennesima vittoria di tappa in questa Dakar, che però non lo vede in testa alla classifica generale, bensì al secondo posto.

Grazie a questo successo Al-Attiyah è riuscito a ridurre considerevolmente il già esiguo svantaggio che aveva nei confronti di Stéphane Peterhansel, francese della MINI che comanda la classifica generale ormai da diversi giorni. Il divario tra i due è ora di 4'50" quando mancano 4 tappe al termine di questa edizione del rally raid più celebre al mondo.

Per la vittoria assoluta sembra ormai un duello definito tra Peterhansel e Al-Attiyah, perché Sainz - terzo nella generale - è a 38'55" dalla vetta. Certo, alla Dakar può davvero succedere di tutto, ma sarà difficile che il madrileno possa recuperare così tanto tempo su entrambi. Nel frattempo la sua terza posizione è ormai indiscutibile, considerando che il quarto pilota in classifica, il polacco del team Overdrive Toyota, Jakub Przygonski, si trova a quasi 1 ora da Sainz.

Tornando alla tappa odierna, va sottolineato come i primi 3 siano arrivati racchiusi in 3'03", con Sainz - secondo, ad appena 52 secondi da Al-Attiyah. Molto più staccati tutti gli altri, sintomo di quanto questi 3 piloti siano in grado di fare la differenza non solo grazie al materiale a loro disposizione, ma anche per le doti di guida mostrate nel corso degli anni.

Ottimo risultato odierno per il team Abu Dhabi Racing, che ha piazzato entrambe le Peugeot 3008 DKR in Top 5. Al quarto posto troviamo infatti Khalid Al Qassimi e Xavier Panseri, mentre appena alle loro spalle ecco Cyril Despres e Michael Horn. Tra loro è stata una sfida appassionante, perché sono arrivati al traguardo staccati di appena 5".

Stesso discorso per chi li segue, ovvero Przygonski e Shameer Variawa. Quest'ultimo è il quarto pilota ufficiale Toyota Gazoo Racing e, per la prima volta in questa edizione della Dakar, è riuscito a farsi vedere nelle zone nobili della classifica. Peccato che alla fine sia stato battuto dal polacco per 28".