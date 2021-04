WRC: Tanak e Neuville al Rallye Sanremo per preparare la Croazia

Nel motorsport, per vincere, non bisogna lasciare nulla al caso. Lo sa bene Hyundai Motorsport, vincitrice degli ultimi 2 titoli iridati Costruttori del WRC portati a casa proprio grazie alla cura maniacale di ogni dettaglio che le ha permesso a fine 2019 di spezzare l'incantesimo e iniziare a portare ad Alzenau titoli WRC.

Dopo una partenza incerta e deludente al Rallye Monte-Carlo, Hyundai si è rifatta al Rally Arctic Finland grazie alla vittoria di Ott Tanak e Martin Jareoja, ma anche con il podio ottenuto da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, i quali, grazie al secondo podio di fila, si sono portati in seconda posizione nella classifica Mondiale Piloti, a un passo da Kalle Rovanpera.

Dal 23 al 25 aprile si terrà il Rally di Croazia, terzo appuntamento del WRC 2021. Per preparare la prima gara interamente su asfalto della nuova stagione il team diretto da Andrea Adamo ha deciso di schierare i due equipaggi titolari al Rallye Sanremo.

La gara ligure, ex appuntamento del Mondiale prima che venisse sostituito dal Rally Italia Sardegna, fa parte del calendario 2021 del Campionato Italiano Rally. A questo parteciperanno sia Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe che Ott Tanak e Martin Jarveoja.

I due equipaggi ufficiali saranno al volante delle rispettive Hyundai i20 Coupé WRC, così da prepararsi al meglio per le sfide che incontreranno al Rally di Croazia. Sarà inoltre una gara molto importante per Neuville-Wydaeghe, i quali avranno un'altra opportunità per rinsaldare il loro sodalizio sportivo creato a poche ore dal via del Rallye Monte-Carlo dopo l'inattesa separazione tra Neuville e Nicolas Gilsoul.

Per Neuville e Wydaeghe si tratterà anche della seconda apparizione al CIR 2021. I due hanno già preso parte e vinto la classifica assoluta del Rally del Ciocco e Valle del Serchio al volante di una i20 New Generation R5. Al volante di una i20 New Generation R5, sempre al Sanremo, ci saranno anche Craig Breen e Paul Nagle, terzo equipaggio che la squadra coreana schiererà al Rally di Croazia.