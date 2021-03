Skoda produce 12 Fabia "Edition 120" per il suo anniversario

La Škoda Motorsport ha presentato oggi una versione particolare della sua Fabia Rally2 Evo, in onore del 120° anniversario della fondazione del suo reparto corse.

La Casa ceca ha denominato "Edition 120" la propria vettura che verrà prodotta in soli 12 esemplari, dotata di tutti gli ultimi aggiornamenti introdotti quest'anno, con una livrea dedicata e accessori esclusivi.

Fra questi, i cerchi verdi in magnesio, le luci a LED e alcuni accessori interni come le borse per gli attrezzi, pezzi di ricambio e oggettistiche che possono tornare utili per interventi lungo i percorsi, borracce e cinture.

Chi acquisterà la vettura riceverà anche una targa celebrativa con certificato di autenticità e il modellino in scala 1:18, oltre ad alcuni prodotti ufficiali, ma potrà anche includere nell'ordine degli optional come un cambio differente con specifiche da rally che può portare la velocità massima a 202 km/h e differenziali (48/70) alternativi per terra e asfalto.

"L'edizione limitata della Škoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 è una versione completa di tutti gli aggiornamenti 2021 del modello che produciamo - ha spiegato Michal Hrabánek, responsabile di ŠKODA Motorsport - Con il pacchetto delle componenti migliorate, non solo offre una versione ulteriormente sviluppata della nostra auto vincitrice di vari campionati, ma garantisce caratteristiche esclusive per una vera e propria auto da collezione".

