WTCR: Urrutia penalizzato, Muller in Pole per Gara 1

Yvan Muller scatterà dalla Pole Position della griglia invertita di Gara 1 del FIA WTCR al Nürburgring Nordschleife dopo una serie di penalità inflitte dai commissari al termine delle Qualifiche.

Nathanaël Berthon, che si era classificato decimo e sarebbe dovuto partire davanti a tutti nel primo round, non ha rallentato in regime di Code 60 nell'arco della sessione e quindi con la Audi RS 3 LMS della Comtoyou-DHL sarà arretrato ottavo.

La stessa infrazione l'hanno commessa pure Jean-Karl Vernay e Mikel Azcona, ma se per il pilota del Team Mulsanne-Romeo Ferraris la cosa non influisce più di tanto - avendo cambiato il motore della sua Alfa Romeo Giulietta e quindi già retrocesso in fondo - per lo spagnolo della Zengő Motorsport significa arretrare 13°.

Anche Gábor Kismarty-Lechner (Zengő Motorsport) ha sostituito il motore sulla sua CUPRA Leon Competición, per cui sarà dietro a Vernay in 17a piazza.

Santiago Urrutia si era qualificato settimo, ma vede annullare il suo tempo dai commissari dato che il portacolori della Cyan Performance Lynk & Co non si è fermato alla pesa FIA, ritrovandosi così 14°.

In tutto questo, oltre a Muller in pole, ne beneficia Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), il quale si ritrova in prima fila con la propria Honda.

In seconda avremo invece l'Audi di Tom Coronel (Comtoyou) e Thed Björk, poi Attila Tassi ed Yann Ehrlacher.

Néstor Girolami, autore della Pole Position per Gara 2, avrà la settima casella e Berthon l'ottava.

La Top10 della prima gara vede anche Gilles Magnus e Tiago Monteiro.