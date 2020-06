WTCR: la nuova Safety Car è la Honda Civic Type R Limited Edition

La nuovissima Honda Civic Type R Limited Edition è la nuova Safety Car ufficiale del FIA WTCR per la stagione 2020.

Presentata a febbraio nella sede della JAS Motorsport di Arluno, l'auto è una delle varianti della nuova Type R, estremizzata nei suoi concetti e sviluppata secondo la tradizione delle prestazioni in pista includendo anche sistemi di sicurezza e aiuti alla guida tecnologici che hanno dato modo alle Civic - fra cui c'è anche la Type R su cui è basata la TCR - ad ottenere il massimo nei test Euro NCAP.

La Type R Limited Edition Safety Car avrà la livrea 'Sunlight Yellow', ossia la medesima del modello stradale, ideata dall'artista belga Vanuf, che si è occupato di diverse colorazioni delle auto turismo di Honda.

La Limited Edition della Civic Type R ha sempre il motore 2 litri VTEC Turbo che raggiunge una potenza di 320CV a 6.500 giri e un picco di coppia di 400Nm. Va da 0-100km/h (0-62mp/h) in 5"7.

"Honda ha una grande storia nel mondo delle corse turismo FIA e il suo impegno per la categoria non è secondo a nessuno - ha dichiarato François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCR) - Siamo lieti di accoglierla come partner ufficiale fornendo la Safety Car per il WTCR − FIA World Touring Car Cup con la sua Civic Type R Limited Edition. Si tratta di una macchina iconica e come Safety Car incarna sicurezza, sportività, dinamica e accessibilità che sono la filosofia del WTCR".

Bruno Correia e Pedro Couceiro si alterneranno alla guida della Honda nei 6 eventi che la serie affronterà da settembre.

In precedenza la Safety Car era stata fornita dall'Audi con una R8, che ora non sarà più disponibile poiché i Quattro Anelli hanno scelto di non essere più presenti con un supporto ufficiale ai team della serie.