WTCR: Coronel vince Gara 2 nella doppietta Audi

Ancora una volta è l'Audi a dettare legge allo Slovakia Ring, con Tom Coronel e Gilles Magnus che regalano la doppietta in Gara 2 del FIA WTCR alla Comtoyou Racing con le rispettive RS 3 LMS.

Al via era stato Esteban Guerrieri a balzare al comando con la sua Honda Civic Type R, approfittando delle scaramucce tra il poleman della griglia invertita Néstor Girolami, Jean-Karl Vernay e Santiago Urrutia, infilando i tre alla curva 1 tirandosi dietro proprio Coronel e Magnus.

L'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha tenuto il primato, ma la gara è stata neutralizzata dall'ingresso della Safety Car per una carambola che ha visto Norbert Michelisz toccare lievemente Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), che intraversandosi ha centrato l'incolpevole Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse). Insabbiate Honda e Hyundai e corsa finita qui per l'ungherese e il "Cinghiale".

Le battaglie sono riprese al giro 5 e Vernay ha "spigolato" il posteriore della Lynk & Co 03 di Yvan Muller, che sbandando ha tratto in inganno Nathanaël Berthon; il vincitore di Gara 1 per evitare il pilota della Cyan Racing è finito nella ghiaia con la sua Audi, alzando bandiera bianca.

Guerrieri ha provato la fuga, ma Coronel e Magnus non l'hanno mollato. Dietro a lui, Girolami, Nicky Catsburg e Vernay sono presto stati raggiunti da un Mikel Azcona super al volante della Cupra Leon Competición preparata dalla Zengő Motorsport, che si è sbarazzato prima della Lynk & Co di Yann Ehrlacher e poi della Hyundai di Michelisz salendo settimo.

Al giro 9 ecco la mossa che ha deciso la corsa: Coronel ha preso la scia di Guerrieri sul rettilineo opposto e alla staccata della curva 13 lo ha infilato all'interno; il sudamericano ha provato a rispondere all'olandese, ma si è trovato di fianco anche Magnus cedendogli il secondo posto.

Guerrieri e Girolami si sono quindi trovati a battagliare per il podio, dietro a loro sono state scintille tra Catsburg, Azcona e Vernay. Lo spagnolo ha prima superato l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris del francese, che gli ha risposto al giro 10 in fondo al rettilineo con una staccatona doppia che gli è valsa non solo la posizione su Azcona, ma anche quella di Catsburg.

Qui si è formato un gruppetto agguerrito fra Guerrieri, Girolami, Vernay, Azcona e Catsburg a giocarsi nell'ultima tornata il podio. Il disastro si è materializzato alla curva 1, quando Vernay ha incrociato la traiettoria con Girolami provando ad infilarlo a destra.

L'argentino gli ha chiuso la porta senza che "Jay Kay San" potesse evitare il contatto e la Honda si è intraversata per poi piombare violentemente contro il guardrail (privo di barriere di gomme), rimbalzando in aria e roteando un paio di volte.

La Civic è uscita distrutta dal bruttissimo botto, ma Girolami fortunatamente ha riportato solo qualche acciacco fisico, seppur ora impossibilitato a partire per Gara 3.

Coronel ha quindi vinto comodamente davanti a Magnus e Guerrieri, con Vernay e Azcona a completare la Top5.

A seguire abbiamo le Hyundai di Catsburg e Michelisz, mentre le Lynk & Co di Ehrlacher e Muller completano la Top10 assieme alla Honda di Tiago Monteiro.

Undicesimo posto per Luca Engstler con la Hyundai del suo team, davanti alla wildcard Petr Fulin (Cupra - Vexta Domy Racing), Aurélien Comte (Renault Mégane RS - Vuković Motorsport), Bence Boldizs (Cupra Leon Competición - Zengő Motorsport) e alle 03 di Urrutia - scivolato indietro dopo la collisione del via - e Thed Bjork.