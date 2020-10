WTCR, Aragón, Libere 2: Magnus-Berthon, altra doppietta Audi

Gilles Magnus e Nathanaël Berthon hanno regalato un'altra doppietta alla Comtoyou Racing e all'Audi chiudendo davanti a tutti le Prove Libere 2 del FIA WTCR al MotorLand Aragón.

Il belga e il francese proseguono l'ottimo stato di forma ad Alcañiz, dove avevano già portato in prima e seconda piazza le RS 3 LMS griffate RACB National Team e DHL.

Anche in questa sessione è stata sventolata la bandiera rossa ad interrompere le operazioni in anticipo, visto che dall'Alfa Romeo Giulietta Veloce di Jean-Karl Vernay si è staccata l'anteriore sinistra costringendo il portacolori del Team Mulsanne-Romeo Ferraris a parcheggiare nella ghiaia.

Magnus, autore del 2'05"724 che gli ha permesso di tenere la sua Audi RS 3 LMS per 0"3 davanti a quella di Berthon, era già da un po' al comando di una sessione dove le forze in campo sono apparse più o meno simili alla prima parte di prove spagnole.

Terzo si classifica il leader del campionato Yann Ehrlacher con la Lynk & Co 03 della Cyan Racing, accusando però un distacco di 0"6 dalla vetta, mentre Gabriele Tarquini col quarto tempo si conferma il più veloce delle Hyundai con la i30 N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Dopo il problema alla trasmissione delle Libere 1, Tom Coronel ritrova la Top5 con l'Audi del Comtoyou DHL Team, battendo la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport con sopra Mikel Azcona e la Lynk & Co di Yvan Muller (Cyan Racing).

Top10 anche per il già citato Vernay, Luca Engstler con la Hyundai del suo team, e Santiago Urrutia sulla Lynk & Co della Cyan Performance.

Ancora lontane le Honda Civic Type R, gravate dei 60kg di zavorra imposti dal Compensation Weight e in netta difficoltà, almeno in queste condizioni. Esteban Guerrieri e Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) sono 12° e 14° a 1"5 dal leader, divisi dalla Hyundai del Campione in carica Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse).

Tiago Monteiro ed Attila Tassi sono addirittura ai margini della Top20 con le Civic griffate ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e costruite dalla JAS.

Solo 15° Aurélien Comte impegnato con la Renault Mégane R.S. messa a punto dalla Vuković Motorsport, davanti alla Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance).

La wildcard Nicolas Baert termina 20a con la quarta Audi della Comtoyou Racing, mentre il debuttante Josh Files ottiene il 18° crono sulla Hyundai dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

Intanto c'è da segnalare che la rottura di un cilindro ha costretto gli uomini della Cyan Racing a cambiare il motore di Ehrlacher, che dunque in Gara 1 scatterà dal fondo dello schieramento. Stessa sorte tocca a Berthon, con Girolami che invece arretrerà di 5 posizioni dovendo scontare la penalità ricevuta per gli incidenti dell'Hungaroring.