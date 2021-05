WTCR: Audi in livrea mimetica per l'esordio della RS 3 2021

Audi Sport e Comtoyou Racing hanno scelto una livrea mimetica per il debutto della nuovissima RS 3 LMS TCR nel FIA WTCR.

Per tutto l'inverno la Casa tedesca e il team belga hanno lavorato assieme sullo sviluppo della seconda generazione del mezzo che esordì nella serie turismo TCR nel 2017, e che al Nürburgring Nordschleife sarà impegnato nel primo evento 2021 della massima serie FIA.

La colorazione è quella rosso-giallo-nero, principalmente della Germania, ma anche della bandiera del Belgio, in omaggio chiaramente alla Comtoyou Racing, che verrà divisa in due team: Comtoyou Team Audi Sport e Comtoyou DHL Team Audi Sport, come vuole il regolamento del campionato promosso da Eurosport Events.

Per il primo vedremo all'opera Frédéric Vervisch e Gilles Magnus, quest'ultimo grazie al supporto del RACB National Team (la squadra della Federazione belga), mentre nel secondo ci saranno i confermati Tom Coronel e Nathanaël Berthon dopo le buone prestazioni ottenute nel 2021.

Non essendo ancora in produzione in massa e avendo avuto l'omologazione TCR da poco, le RS 3 LMS non saranno del tutto... scrutabili; i vertici dei Quattro Anelli, nonostante gli oltre 5000km di test percorsi, hanno preferito 'mascherare' ancora qualcosina del loro nuovo prodotto, che verso la fine dell'anno sarà disponibile anche per i clienti che l'ordineranno.

"Siamo molto curiosi di vedere come andrà il debutto della nostra nuova macchina in quella che è la serie turismo più difficile al mondo", ha detto Chris Reinke, responsabile di Audi Sport customer racing.

