Macau, Libere WTCR: Michelisz e Huff sono i più veloci

Norbert Michelisz e Rob Huff sono stati i grandi protagonisti delle due sessioni di Prove Libere che i piloti del FIA WTCR hanno affrontato sui 6,12km del Circuito da Guia di Macao, penultimo round della serie 2019.

Michelisz ha chiuso con il miglior crono le Prove Libere 1 precedendo di un soffio Yvan Muller. Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse aveva immediatamente portato la sua Hyundai i30 N al comando nei primi istanti dei 45' di sessione, poi è giunto il miglioramento del francese a 10' dal termine. L'ungherese ha poi risposto al rivale rimettendosi alle spalle la Lynk & Co 03 grazie al crono di 2'30"460 che alla fine risulta 0"139 rispetto a quello di Muller.

La Top10 è racchiusa in un secondo, con Jean-Karl Vernay terzo al volante dell'Audi RS 3 LMS preparata dal Leopard Racing Team WRT, seguito dalla Volkswagen Golf GTI di Huff (Sébastien Loeb Racing), il quale va a caccia del decimo successo a Macao in questo weekend.

Top5 anche per Yann Ehrlacher con la 03 della Cyan Performance Lynk & Co, davanti a Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) e al suo compagno di squadra Andy Priaulx, mentre Nicky Catsburg termina ottavo con la Hyundai i30 N del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team andando a completare la Top10 assieme alla Cupra Mikel Azcona (PWR Racing) - che però ha accusato un problema al cambio nei minuti conclusivi - e alla Volkswagen Golf GTI di Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing).

Buona prima uscita nella serie per Robert Dahlgren sulla Cupra della PWR Racing, 13°, con Luca Engstler (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) che invece si ritrova 21° con la propria i30 N.

Inizio difficile per il leader del campionato Esteban Guerrieri, solamente 23° dopo alcuni problemini al motore della Honda Civic Type R preparata dalla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Fra le wildcard il più rapido è Billy Lo (27°) con l'Audi RS 3 LMS del Tian Shi Zuver Team.

Dopo 11' c'è stata una interruzione con la bandiera rossa per via dell'incidente che ha visto Gabriele Tarquini finire a muro alla "Police Bend" con la sua Hyundai i30 N. In casa BRC hanno lavorato a lungo per rimettere a posto la vettura del "Cinghiale", che è riuscito a prendere il via nelle FP2.

Per quanto riguarda le Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, Kevin Ceccon e Ma Qing Hua ottengono il 15° e 16° posto.

Nelle Libere 2 a svettare sono Huff ed Andy Priaulx, con l'inglese della SLR che ha segnato il 2'29"422 che gli ha permesso di precedere il rivale della Cyan Performance Lynk & Co per 0"253.

Ancora terzo Vernay, mentre si conferma in forma anche Ehrlacher, quarto davanti all'Audi RS 3 LMS di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing) e alla Lynk & Co 03 di Thed Björk (Cyan Racing). Catsburg è invece settimo e il più rapido delle Hyundai, poi abbiamo la Honda Civic Type R di Tiago Monteiro (KCMG), Michelisz e Azcona.

Muller ottiene invece l'undicesimo crono, tenendosi dietro la Cupra della Comtoyou Racing-DHL di Aurélien Panis, Johan Kristoffersson sulla Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing, l'Audi RS 3 LMS di Gordon Shedden (Leopard Racing Team WRT) e Coronel. Ancora difficoltà per Guerrieri, solo 22° e seguito a ruota da Tarquini.

In casa Alfa Romeo, questa volta è stato Ma il più rapido del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, grazie al 18° tempo del cinese che batte Ceccon, 19°.

Fra le wildcard, Billy Lo è nuovamente il migliore, anche se finito in testacoda alla "Fishermen's". La sessione è stata interrotta brevemente quando Jim Ka To (KC Motorgroup) ha sbattuto con la sua Honda Civic Type R alla curva 8.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1