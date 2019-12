Guerrieri: "Obiettivo raggiunto, tutto è apertissimo nel WTCR"

Esteban Guerrieri non si può e non si deve arrendere, consapevole che la rincorsa al titolo del FIA WTCR è apertissima.

A Sepang l'argentino ha avuto molte difficoltà al mattina nel trovare il giusto bilanciamento della sua Honda Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport, dunque la Qualifica per Gara 1 gli ha portato solamente un decimo posto.

Le cose sono migliorate al pomeriggio con l'accesso in Top5 e alla Q3 per lottare per la pole position, andata ancora una volta al leader del campionato Norbert Michelisz, che ha battuto Guerrieri per 0"784 sotto i riflettori ad illuminare la pista malese.

"Sono in Top10 e non posso dirmi delusissimo, anche se so che nella prima sessione non è stata la mia miglior qualifica e che ci sono diverse cose che abbiamo dovuto migliorare - ha detto il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Dobbiamo capire come, perché dal mattino alla sera siamo riusciti a crescere molto bene e mi sono trovato meglio con il comportamento del posteriore della vettura, tant'è che ho potuto spingere".

"Ho ottenuto un'ottima prestazione confermandomi da Top5 nelle tre manche e arrivando a lottare per la pole. "Norbi" era troppo veloce oggi, ma il mio obiettivo l'ho raggiunto e sono grato al team. La squadra lavora su ogni dettaglio benissimo e abbiamo tirato fuori il massimo dalla macchina, ora lotteremo in gara".

Ora il sudamericano ha 15 punti da recuperare nei confronti dell'ungherese della BRC-Hyundai, ma con 75 punti in palio nelle tre gare di domani tutto può accadere.

"Sono rimasto sorpreso dalle difficoltà delle Lynk & Co, pensavamo andassero come a Macao, mentre Norbi si è confermato velocissimo. Ma è tutto apertissimo perché in Gara 2 e 3 parto vicino a lui. Solo in Gara 1 siamo lontani, ma ogni corsa termina con la bandiera a scacchi e siccome le previsioni dicono che forse pioverà, ecco che tutto diventa ancor più eccitante e imprevedibile".