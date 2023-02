WEC | Guerrieri: "Vanwall progetto nuovo che richiede pazienza"

Carica lettore audio

In casa Vanwall Racing si va verso l'esordio nel FIA World Endurance Championship 2023 con la nuovissima Vandervell 680 LMH, che in questi giorni è stata nella galleria del vento per l'omologazione ed essere poi spedita a Sebring per la 1000 Miglia del 17 marzo.

Per tutto l'inverno la vettura costruita dalla ByKolles Racing ha effettuato collaudi in pista e in fabbrica, cercando di presentarsi pronta ad una sfida che è il classico 'Davide vs Golia'.

I principali piloti dedicati al suo sviluppo sono stati Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri, ai quali si è unito recentemente Jacques Villeneuve. E proprio l'argentino ha fatto il punto della situazione, spiegando che si partirà con motivazioni e allo stesso tempo calma.

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group

"Per me questo nuovo progetto è davvero entusiasmante e ho avuto modo di scoprirlo già lo scorso anno nei primi test, quando mi sono unito alla squadra con alcuni elementi che già conoscevo da tempo", ha detto Guerrieri in una tavola rotonda alla quale ha presenziato anche Motorsport.com.

"Questi per noi sono giorni molto impegnativi perché la vettura, dopo le prove per cercare di ottenere le migliori prestazioni possibili, è in fase di omologazione. A Sebring sarà importantissimo il Prologo per cercare di prepararla al meglio".

"Considerate che io sono un debuttante per questa serie e la squadra è piccola, con una vettura nuova tra le mani. Tutti hanno fatto il massimo per cercare di raggiungere un buon livello, poi è chiaro che nei test si hanno bei risultati, ma anche alcuni problemi".

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group

Il sudamericano non si nasconde e sottolinea le difficoltà che comporta l'essere una piccola squadra che va a vedersela coi colossi del motorsport, in una categoria in totale ascesa come la Hypercar del FIA WEC.

"Abbiamo cercato di trarre il massimo dagli aspetti positivi, alla prima gara la speranza è di riuscire a girare il più possibile senza avere problemi di affidabilità, con l'augurio di poterli risolvere nel caso in cui si presentassero".

"Quando si lavora ad un nuovo progetto come questo non vorresti mai fermarti prima di andare a gareggiare. Si sa che c'è sempre entusiasmo e si vorrebbe avere tutto a posto, ma le difficoltà saltano sempre fuori".

"Onestamente non è una cosa che posso commentare perché sono gli ingegneri a risolvere i problemi, quindi al momento non so come possiamo essere messi. Ma tutto procede e quindi sono tranquillo".

"Sappiamo che Sebring è un tracciato pieno di sconnessioni, ma non ci abbiamo mai girato con questa macchina. Cercheremo di lavorare al meglio sulle gomme, provando a trovare il bilanciamento migliore".

"Io stesso sto imparando a conoscere tutti nel team, il modo di lavorare e quant'altro, ma posso dire che ci sono grandissime motivazioni. Non possiamo fare previsioni su come andrà, ci si augura che tutto proceda per il meglio e vedremo".

Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR Photo by: WTCR

Guerrieri negli ultimi anni si è messo in luce nel FIA WTCR, correndo con la Honda costruita da JAS Motorsport e lottando fino all'ultima gara per il titolo Mondiale dal 2018 al 2021.

Nel 2022 non ha vissuto una grande stagione, e con la chiusura della serie turismo era giusto voltare pagina e cercare nuovi stimoli. Che in realtà sono anche vecchi...

"Il turismo è di base un tipo di sport completamente diverso e le due competizioni non hanno nulla in comune. Personalmente è un po' un ritorno alle origini della mia carriera, quando correvo con le monoposto e c'era tanto carico aerodinamico".

"Me ne ero già reso conto quando avevo provato la LMP1 tre anni fa e tutto è tornato alla mente la passata stagione quando ho fatto il primo test con la LMH. E' stato come sentirsi nuovamente a casa, poi è vero che ho fatto poche gare endurance a parte alcuni eventi GT come le 24h di Spa e Nordschleife. Ma nulla a che vedere con i prototipi, quindi ho molto da imparare in questa entusiasmante avventura".

"Sono molto carico, consapevole che comunque è un progetto completamente nuovo e quindi non potremo sempre spingere al massimo. Cercheremo di fare del nostro meglio, ma è molto bello tornare a guidare una macchina veloce e con tanto carico aerodinamico".

Jacques Villeneuve, Floyd Vanwall Racing Team Photo by: Paragraph5-4Pros

Infine il sudamericano ha speso due parole sul suo nuovo compagno di squadra Villeneuve, convinto che dall'alto della sua esperienza pluriennale e di caratura mondiale potrà dire la sua.

"La settimana scorsa abbiamo passato parecchio tempo assieme in sede, Jacques è una bellissima persona, molto motivata e si sta allenando tantissimo per questa avventura. Penso che sia ottimo averlo con noi, è un Campione del Mondo di F1 e sa come si lavora".

"Al momento ha fatto solamente il primo test con noi a Barcellona, quindi non possiamo sapere in termini di prestazioni e tempi come è messo ora. Ma credo che sarà prontissimo per quando inizieremo il campionato".