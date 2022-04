SBK | Test Aragon: ancora Rea nel Day 2, Razgatlioglu e Bautista inseguono

Carica lettore audio

Sventola la bandiera a scacchi che segna la fine dell’inverno: la Superbike scende in pista per il primo round della stagione questo fine settimana ad Aragon e oggi ha concluso l’ultima sessione di test invernali, che si sono svolti sulla pista spagnola con temperature molto rigide. Questo però non ha fermato i piloti, che hanno continuato a svolgere il lavoro in vista del 2022, che inizia fra pochi giorni.

I valori in campo si sono confermati quelli visti durante tutto l’inverno, con i primi tre che si dimostrano i favoriti anche per il campionato. I due giorni di test ad Aragon si sono conclusi nel segno di Jonathan Rea, che ha firmato il miglior crono anche nella giornata conclusiva, fermando il cronometro sull’1’48”714. Ancora una volta il Cannibale si dimostra inarrestabile e determinato a tornare davanti a tutti, anche i test al Motorland sembrano dimostrarlo.

Il pilota Kawasaki ha inflitto ben oltre tre decimi ai due inseguitori d’eccezione, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista. Il campione del mondo in carica si è dovuto piegare al britannico, accontentandosi della seconda posizione al termine dell’ultima giornata di test. Sugli stessi tempi si è assestato anche il pilota Ducati, che si candida comunque al ruolo di contendente per il titolo confermando di potersela giocare con i primi due.

I tre favoriti sembrano fare la differenza su tutto il resto del gruppo e il “primo degli altri” è Garrett Gerloff, che durante l’inverno ha dimostrato di potersi avvicinare al trio di testa, confermandosi ad Aragon, dove paga mezzo secondo dalla vetta piazzandosi in quarta posizione. Alle sue spalle troviamo Loris Baz, che rientra quest’anno come titolare in sella alla BMW del team Bonovo. Il francese resta a 669 millesimi da Rea ma mette in mostra l’ottimo potenziale.

I due piloti indipendenti precedono Andrea Locatelli, che in termini di posizione ha migliorato rispetto alla prima giornata, concludendo i suoi test con il sesto tempo. Il bergamasco si è fermato davanti a Michael Ruben Rinaldi, che in sella all’altra Panigale V4R del team Aruba non è andato oltre il settimo crono. Nelle prime dieci posizioni abbiamo al termine di questa giornata tutti i costruttori impegnati nel mondiale: Iker Lecuona è ottavo con la Honda e precede il compagno di squadra Xavi Vierge, rientrante dopo un infortunio e stoico nono. Chiude la top 10 Phillip Oettl, alla guida della Ducati del team Go Eleven.

Resta più attardato Alex Lowes, 11esimo, così come i portacolori ufficiali BMW, con Scott Redding in 12esima posizione e Ilya Mikhalchik, sostituto dell’infortunato Michael van der Mark, solo 14esimo. Paga un ritardo importante anche Kohta Nozane, che a differenza del suo compagno di squadra Gerloff non va oltre il 16esimo crono. Faticano anche i due piloti Ducati indipendenti: Axel Bassani è 17esimo con la quattro cilindri del team Motocorsa, mentre Luca Bernardi è 19esimo in sella alla Panigale V4R del team Barni.