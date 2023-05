SBK | Redding perde la pazienza con BMW: “Mi manca vincere”

Scott Redding si è unito alla BMW lo scorso anno dopo aver perso la sua Ducati a favore di Alvaro Bautista, ottenendo tre podi a metà stagione e conquistando l'ottavo posto in classifica. Finora, però, Redding non è riuscito a replicare quel livello di prestazioni nel 2023 in sella alla M1000RR aggiornata: il suo miglior risultato è stato il settimo posto ad Assen.

Nel round di Barcellona dello scorso fine settimana, Redding non è riuscito a conquistare alcun punto, a causa di una collisione con la Yamaha GRT di Remy Gardner nella prima gara e dell'abbandono del secondo incontro sulla distanza completa a causa di problemi agli pneumatici.

"Questo fine settimana è stato piuttosto difficile", ha dichiarato Redding a Motorsport.com, sito tedesco gemello di Motorsport-Total.com. "Questa pista ci ha creato problemi. Stiamo comunque lottando con la nostra moto, ma questo fine settimana è stato molto difficile per me. La motivazione va e viene. Siamo qui per migliorarla e per costruirci sopra. Ma sembra sempre che non stiamo facendo progressi. Tutti lavorano sodo, ma è un puzzle molto difficile da comporre. A volte è davvero difficile. Questo rende ancora più belli i momenti in cui le cose vanno bene".

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La BMW nel suo complesso ha avuto un inizio deludente per il 2023, con il pilota satellite Garrett Gerloff che è il suo primo rappresentante nei punti, al 13° posto, due posizioni davanti a Redding. Michael van der Mark è sedicesimo, dopo aver saltato il round di Barcellona per infortunio in seguito alla grave caduta di Assen che gli ha provocato la rottura del femore; il suo posto è stato preso dal portoghese Ivo Lopes.

Anche Van der Mark ha saltato un lungo periodo della stagione 2022 a causa di un infortunio, ma Redding ha liquidato l'assenza del suo compagno di squadra come un fattore di difficoltà per la BMW. "Per me non fa alcuna differenza che Mickey [van der Mark] non sia qui", ha detto il britannico. "Gerloff è stato il miglior pilota BMW in questo fine settimana, ma anche lui ha faticato. Non è stato niente di speciale".

L'attuale contratto di Redding con la BMW scade alla fine dell'anno e, sebbene esista un'opzione per l'estensione di altre due stagioni, non è chiaro se questa verrà attivata. "È difficile rispondere", ha detto Redding quando gli è stato chiesto del suo futuro con la BMW. "Mi manca vincere. Mi manca lottare al vertice. Questa è la realtà. Do sempre il massimo e mi spingo al limite. Cerco di comunicare quante più informazioni possibili. Stanno lavorando, ma al momento non sta succedendo nulla. Il mio obiettivo è dare il massimo e migliorare almeno fino alla fine della stagione".

Redding ha tuttavia respinto le voci circolate a Barcellona secondo cui BMW avrebbe fatto un'offerta per strappare alla Yamaha il campione WSBK 2021 Toprak Razgatlioglu. "Ho visto la notizia prima della gara e mi ha sorpreso", ha detto Redding. "Penso che Kenan [Sofuoglu, manager di Razgatlioglu] stia solo cercando di ottenere più soldi dalla Yamaha".