SBK | Iannone: debutto esplosivo, ma lui spegne gli entusiasmi

Il ritorno di Andrea Iannone è stato un successo. Dopo uno stop di quattro anni, "The Maniac" è tornato con ottimi risultati, diventando uno dei potenziali contendenti alla vittoria del Mondiale Superbike. Al suo debutto nelle derivate di serie a Phillip Island, il portcolori del team Goeleven ha già accumulato chilometri ed è salito sul podio.

Iannone è stato forte anche all'esordio europeo a Barcellona, mancando la vittoria nella Superpole Race per meno di un decimo di secondo. Il pilota di Vasto cerca di mantenere basse le aspettative e sottolinea che con la sua squadra Goeleven non ha le opportunità che hanno i suoi diretti rivali, che gareggiano con delle squadre ufficiali.

Il weekend di Barcellona si è concluso con un incidente in Gara 2: per Iannone, la caduta è stata dovuta alla mancanza di esperienza con gli pneumatici Pirelli. "Dobbiamo guardare al quadro generale. Il weekend è stato davvero positivo per noi", riassume.

Andrea Iannone, Team Go Eleven Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ottimi risultati nonostante la mancanza di esperienza in Superbike

"Dobbiamo renderci conto che non siamo un team factory. Facciamo sempre del nostro meglio e combattiamo regolarmente contro i piloti ufficiali. Non è facile", osserva l'ex pilota MotoGP. "Quando si è vicini, diventa sempre più difficile trovare gli ultimi dettagli. Non ho l'esperienza che Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega hanno con questi pneumatici", afferma Iannone.

"Tutto è nuovo per me", sottolinea il pilota Ducati, quinto nella classifica generale. Nell due gare lunghe ha accusato qualche problema di gestione degli pneumatici. "Avevamo alcune idee per il warm-up, ma purtroppo era bagnato e non abbiamo potuto testare alcuna modifica", osserva. L'incidente alla curva 10 gli ha impedito di ottenere un altro risultato in top 5: "Ho avuto qualche problema con l'anteriore. Ma non mi aspettavo la caduta perché stavo frenando nello stesso punto del giro precedente”.

"Non è affatto facile per me", commenta il debuttante in Superbike, che attualmente è il miglior pilota indipendente del campionato e aveva la possibilità di vincere sia a Phillip Island che a Barcellona.

Andrea Iannone, Team Go Eleven Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Manca pochissimo per la prima vittoria in Superbike

Nella Superpole Race a Barcellona, l’italiano è stato beffato dal vincitore Toprak Razgatlioglu per soli 75 millesimi. Iannone ha approfittato del caos dell'ultima curva per superare Alvaro Bautista, che è entrato nell'ultima curva in testa ed è stato sorpreso da Razgatlioglu.

"Toprak era in una posizione in cui poteva provarci. È stata una normale manovra di sorpasso. Non c'è stato alcun contatto. Se hai una possibilità in gara, cerchi di sorpassare", afferma Iannone, commentando la manovra del pilota BMW. Tuttavia, il pilota del team Goeleven non vuole affermare di aver mancato la vittoria per pochissimo: "In tv sembrava che fossi vicino. Ma non ci sono andato vicino. Ma ovviamente ho cercato di prendere Toprak".

Anche Iannone tra i favoriti ad Assen?

"A Barcellona ci è mancato qualcosa nelle gare lunghe. Eravamo competitivi nella gara breve", sostiene Iannone. "A Phillip Island ero contento per il terzo posto nella prima gara, ma poi mi ha infastidito il problema della gomma per il grip. Avremmo potuto vincere. Per questo sono un po' seccato".

Iannone sarà tra i primi anche ad Assen? "Non posso giudicare perché è da molto tempo che non corro ad Assen", riflette. "Sono passati cinque anni dall'ultima volta che ci sono stato. Non sono nemmeno riuscito a guidare una superbike su questa pista. Cercherò di godermi ogni giorno e poi vedremo".