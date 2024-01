SBK | Toprak: “Non dimenticherò il comportamento di Yamaha”

Mercoledì scorso, al Motorradwelt di Berlino, BMW ha presentato team e moto che disputeranno la stagione 2024 del Mondiale Superbike. L'interesse era naturalmente rivolto al nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu, festeggiato a gran voce dagli invitati. Abbiamo parlato in esclusiva con il pilota turco a Berlino.

"Nessuno crede in questa moto e in questo marchio. Ma io credo in BMW. Sono convinto che la moto sia davvero forte", spiega Razgatlioglu, che a dicembre ha potuto provare la M 1000 RR su tre diversi circuiti. "La prima cosa che ho capito è che la moto è molto veloce sui rettilinei. Se riusciamo a trovare un buon assetto, allora credo che potrò davvero divertirmi alla guida", riflette Razgatlioglu. "Quando avremo il freno motore sotto controllo, allora potremo lottare".

Photo by: BMW AG Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team, Scott Redding, Bonovo Action BMW, Garrett Gerloff, Bonovo Action BMW

Perché Razgatlioglu è ancora più motivato dopo la sua visita a Berlino

Razgatlioglu gode del grande sostegno di BMW sport. La visita a Berlino ha aumentato ancora di più la sua motivazione. "Molte persone credono in me. Ho visto quanti dipendenti turchi ci sono nello stabilimento. C'erano molti turchi alla presentazione. Questo mi motiva molto", commenta. "Voglio vincere il campionato per queste persone. Forse non sarà così nel 2024, ma lo sarà nel 2025", dice Razgatlioglu.

La stagione 2024 inizia tra sole cinque settimane, quindi BMW non ha molto tempo a disposizione per apportare modifiche. Saranno sufficienti i giorni di test in Europa e quelli immediatamente precedenti l'apertura della stagione in Australia? "I giorni di test in Europa saranno probabilmente un po' pochi", pensa Razgatlioglu. "Ho compagni di marca molto esperti come Scott (Redding), Garrett (Gerloff) e Michael (van der Mark). Non vedo l'ora di lavorare con loro. Lavoriamo insieme e vinciamo insieme”.

“BMW ha anche ingaggiato dei tester di grande esperienza", ha dichiarato un felice Razgatlioglu a proposito dell'ingaggio dell'ex campione del mondo Superbike Sylvain Guintoli e dell'ex pilota di MotoGP Bradley Smith. "Abbiamo una formazione davvero forte. Siamo ben posizionati e dobbiamo essere uniti", ha detto Razgatlioglu, che pensa come un giocatore di squadra: "Quando vinco, dico sempre che abbiamo vinto".

Photo by: BMW AG Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Perché Toprak è arrabbiato con la Yamaha

Razgatlioglu non è in buoni rapporti con il suo ex team, Yamaha. "Non è bello che la Yamaha mi abbia bandito dai test", spiega. "Abbiamo vinto il campionato insieme, eppure mi hanno impedito di partecipare al mio primo test. Di conseguenza, a dicembre ho dovuto fare dei test in condizioni difficili. Ma non dimenticherò questo comportamento della Yamaha", sottolinea Razgatlioglu. "È una grande motivazione per me. La Yamaha mi ha impedito di fare i test e questo significa che devo stare davanti fin dall'inizio. Non vedo l'ora di farlo".

La Yamaha ha ingaggiato un forte successore, il sei volte campione del mondo Jonathan Rea. Il nordirlandese ha potuto familiarizzare con la R1 durante i due test di Jerez. "Jonathan è un pilota veloce. Si è adattato rapidamente, ma forse ha ancora bisogno di un po' di tempo", riconosce Razgatlioglu. "Rispetto a me, però, ha potuto provare in condizioni migliori. Ma non so se sarà più forte dell'anno scorso".

"Tutti in BMW credono in me. Ora devo dimostrare qualcosa", si rende conto Razgatlioglu. Tuttavia, per il momento ignora la sua posizione in classifica generale: "Mi sto concentrando esclusivamente sulle vittorie in gara. Non sarà certo facile, ma è il mio obiettivo".