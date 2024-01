SBK | Tempo di presentazioni dei team: ecco tutte le date

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione di un Mondiale Superbike che si preannuncia tra i più interessanti degli ultimi anni. Tante conferme, ma anche grandi novità che hanno sconvolto la griglia di partenza, a partire da Toprak Razgatlioglu in BMW e Jonathan Rea in Yamaha, solo per citare i più noti. Non manca molto per vedere i piloti in azione, i test sono dietro l’angolo. Ma prima bisogna togliere i veli alle moto con cui tutti cercheranno di fermare il dominio del due volte campione del mondo Alvaro Bautista.

Ad aprire le danze delle presentazioni è stato il team MotoXRacing. La squadra di Sandro Carusi conta anche quest’anno su Bradley Ray e ha svelato la sua Yamaha lo scorso venerdì a Fiano Romano, alle porte di Roma. Da una conferma a una novità: il team ELF Marc VDS debutta quest’anno in Superbike e lo fa con Sam Lowes. La formazione belga ha tolto i veli della Ducati di cui disporrà lo scorso 15 gennaio a Modave, in Belgio.

Nella giornata di ieri ha avuto luogo una delle presentazioni più attese. Parliamo di BMW, che ha ufficialmente presentato Toprak Razgatlioglu come pilota del marchio tedesco, insieme al confermato Michael van der Mark. L’evento è stato congiunto con il team Bonovo, la formazione indipendente BMW che quest’anno conta su Garrett Gerloff e Scott Redding.

Sarà poi il turno della squadra campione del mondo: il team Aruba, formato dalla coppia Alvaro Bautista-Nicolò Bulega, toglierà i veli alla Panigale V4R il giorno 22 gennaio, nell’ormai consueta cornice di Madonna di Campiglio, in un evento Ducati insieme alla MotoGP. Arriva poi un’altra attesissima presentazione, quella di Jonathan Rea, che vedremo con i colori Yamaha. Il sei volte iridato prende il posto di Razgatlioglu nel team di Iwata e, insieme al confermato Andrea Locatelli, si mostra in azzurro con una presentazione online.

Sarà solo sul web anche la presentazione del team GMT94, satellite Yamaha che quest’anno punta su Philipp Oettl e si svela il 28 gennaio, così come sarà online quella di Kawasaki. Vedremo la “verdona” tramite un semplice video l’8 febbraio, in cui si presentano Alex Lowes e Axel Bassani, alla sua prima esperienza in ufficiale prendendo il posto di Rea.

Grande festa invece per il team Go Eleven, che nella sua ala accoglie Andrea Iannone. Si tratta forse del pilota più atteso in assoluto di questo campionato, l’abruzzese rientra nel 2024 dopo la lunga squalifica per doping che l’ha costretto a essere spettatore. Il pilota di Vasto riparte dalla Superbike, dove quest’anno guiderà la Panigale V4R. Scopriremo colori e moto il giorno 3 febbraio, nella cornice del Piemonte.

Misano sarà teatro della presentazione del team GRT. L’altra squadra satellite Yamaha si presenta senza novità, con i confermati Dominique Aegerter e Remy Gardner, il 5 febbraio. Chiude le danze il team Barni, che schiera Danilo Petrucci anche nel 2024 e si presenta l’11 febbraio con un evento a Reggio Emilia.

Calendario presentazioni SBK (in aggiornamento)