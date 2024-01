SBK | Nuovi orari e carburanti sostenibili: le novità del 2024

La stagione 2024 del Mondiale Superbike è ricca di novità, non solo dal punto di vista dei piloti ma anche in termini di campionato. L’introduzione del campionato femminile all’interno dell’evento arricchisce il fine settimana, ma, per fare spazio anche alle donne, si devono trovare degli accorgimenti. Per questo, la Superbike Commission ha diramato nella giornata odierna una serie di modifiche che riguardano tutte le classi, dagli orari agli aspetti più tecnici.

Sarà proprio il mondiale femminile ad aprire le danze nel venerdì, precedendo la Supersport300, mentre l’ultima a scendere in pista sarà la Supersport. Queste tre categorie avranno solo un turno di libere a disposizione, con la qualifica che viene anticipata al venerdì. Nulla cambia per la Superbike, che invece continuerà ad avere FP1 e FP2 nella prima giornata del fine settimana. Il warm up delle tre classi viene anticipato al sabato mattina, subito dopo le FP3 della SBK, che passeranno dai 30 minuti del 2023 ai 20 minuti di quest’anno. Tutte le prime gare del weekend si disputeranno il sabato pomeriggio. La domenica si apre con il warm up della Superbike (accorciato a 10 minuti rispetto ai 15 dello scorso anno), seguito da un secondo warm up per le altre classi. Prima gara della giornata sarà la Superpole Race, seguita dalla seconda manche di tutte le altre classi. Nessuna variazione di orario per la classe regina.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images La partenza

Il grande cambiamento che vedrà la Superbike riguarda le penalità per l’allocazione del motore. Il comunicato recita: “In caso di violazione dell’allocazione del motore (prima della gara), il pilota partirà dalle due gare successive (Gara 1 e 2, esclusa la Superpole) dal fondo dello schieramento e riceverà due Long Lap Penalty (in precedenza il pilota doveva partire dall'uscita della corsia box dopo l'accensione del semaforo verde). Questa penalità è sembrata più equa in relazione alle diverse lunghezze delle corsie dei box”.

Un tema importante è sicuramente quello della sostenibilità. Pertanto, anche in Superbike si cerca di fare attenzione ai consumi per rendere lo sport più eco-friendly. A partire dal 2025, infatti, sarà obbligatorio utilizzare un sistema di controllo del flusso di carburante e, per iniziare a registrare i dati e capire quale direzione prendere, ogni moto della griglia dovrà montare nel 2024 un misuratore del flusso di carburante.

Anche il carburante è un tema che sta particolarmente a cuore e, come già avviene in MotoGP, anche in Superbike si conferma l’introduzione del carburante sostenibile per le classi Superbike e Supersport. A partire dal 2024, dovranno avere un contenuto minimo di carburante sostenibile del 40%, conforme alle specifiche MotoGP (carburante E40).

Non solo novità tecniche e logistiche, ma anche di campionato: la SBK Commission introduce il "Campionato a squadre", dunque è stata creata una licenza per le squadre di tutte le classi. La decisione di ottenere questa licenza spetta alla squadra, che non è obbligata a ottenerla per partecipare al Campionato. In assenza di licenza, la squadra non otterrà punti.