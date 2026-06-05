F1 | Las Vegas resta in calendario fino al 2037: firmato il rinnovo per altri 10 anni

Il Gran Premio di Las Vegas resterà in calendario almeno fino al 2037, dopo che il management della Formula 1 ha definito un prolungamento decennale del contratto con la capitale del gioco d’azzardo.

Nel quadro della strategia di espansione negli Stati Uniti, la F1 era approdata in Nevada per la prima volta nel 2023 con un accordo triennale, successivamente esteso per altre due edizioni che prevedevano le corse lungo la celebre Las Vegas Strip.

Per questo appuntamento la Formula 1 opera sia come detentrice dei diritti commerciali sia come promotrice dell’evento, e fin dall’inizio l’obiettivo era quello di assicurarsi un impegno a lungo termine, così da consolidare la gara come uno dei nuovi appuntamenti di punta del calendario.

Ora è stato siglato un prolungamento di 10 anni con le autorità locali, la Clark County e la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), che garantirà la permanenza della corsa in calendario almeno fino al 2037.

"Siamo entusiasti del fatto che la Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas per molti anni a venire", ha dichiarato il presidente e CEO della F1, Stefano Domenicali. "Fin dal suo debutto nel 2023, l'evento è stato straordinario, affermandosi rapidamente come una destinazione di primo piano per le grandi corse, l'intrattenimento di livello mondiale, i leader del business globale, le celebrità di prima fascia e gli influencer".

The Paddock at dusk prior to the F1 Grand Prix of Las Vegas Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ha generato un impatto forte e duraturo sull'economia e sulla comunità locale. Abbiamo sempre creduto che Las Vegas sarebbe diventata un pilastro della nostra presenza negli Stati Uniti e questo prolungamento, insieme al successo degli ultimi anni, rafforza il nostro impegno a lungo termine in questo mercato così importante. Vorrei ringraziare il Gran Premio di Las Vegas, la Clark County e la LVCVA per il loro continuo supporto, la loro passione e la loro lungimiranza. Il futuro è incredibilmente stimolante e non vediamo l'ora di portare questo evento a vette ancora più alte".

Steve Hill, Presidente e CEO della LVCVA, ha aggiunto: "Estendere la nostra partnership con la Formula 1 per il prossimo decennio rappresenta un momento cruciale sia per Las Vegas sia per il Gran Premio. In soli tre anni, la corsa è diventata un evento globale di riferimento, capace di mettere Las Vegas al centro della cultura, della competizione e dell'intrattenimento durante la settimana di gara".

"Mentre i riflettori del mondo si accendono su Las Vegas, l'evento continua a rafforzare la nostra evoluzione come destinazione d'eccellenza per lo sport e l'intrattenimento. Nata per lo spettacolo e progettata per ospitare i più grandi eventi mondiali, Las Vegas è orgogliosa di continuare questa partnership dinamica con la Formula 1 per il prossimo decennio e oltre".

Il debutto della Formula 1 a Las Vegas aveva vissuto un avvio complicato nel 2023, segnato da diversi problemi di gioventù del circuito e dal malcontento dei residenti per i disagi causati dall’evento. Negli anni successivi, però, il Gran Premio ha mostrato netti passi avanti, affermandosi rapidamente come una delle gare di punta del calendario, sia dal punto di vista commerciale sia da quello sportivo.

Le autorità hanno dichiarato che l’evento ha generato ben 43 milioni di dollari in entrate fiscali statali e locali solo nel 2025, inclusi 15 milioni destinati a sostenere iniziative scolastiche del territorio. Secondo le stime, dal suo debutto la gara avrebbe prodotto un impatto economico complessivo pari a 3,2 miliardi di dollari per l’area del Nevada meridionale.