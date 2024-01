SBK | Nuovi cambi in calendario: posticipato il round di Jerez

Tutto è pronto per l’inizio della stagione 2024…o quasi. Già, perché nonostante manchi poco più di un mese all’avvio del nuovo campionato, la Superbike ha ufficializzato oggi un cambiamento nel calendario. Non si tratta di grandi modifiche: il round di Jerez è stato posticipato di una settimana.

Le motivazioni sono da attribuire a richieste specifiche del comune di Jerez de la Frontera, che ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione per il secondo anno consecutivo, ma dal 18 al 20 ottobre invece che dall’11 al 13 ottobre come inizialmente previsto. Così, FIM e WorldSBK hanno accordato il cambiamento e il campionato inizierà come di consueto a fine febbraio, per finire una settimana dopo, a ottobre inoltrato.

Nessun altro cambiamento previsto in calendario, al momento. Si parte da Phillip Island, dove una settimana prima dell’inizio della stagione si svolgeranno i consueti test. Confermati i due round italiani, con Misano in programma dal 14 al 16 giugno e Cremona che si terrà dal 20 al 22 settembre.

Jerez de la Frontera ospiterà anche nel 2024 il round conclusivo del campionato, dopo essere rientrato in calendario proprio nel 2023 per sostituire la gara in Argentina. La pista andalusa è stata teatro dell’ultima battaglia mondiale, dove Alvaro Bautista ha trionfato davanti al suo pubblico per conquistare il secondo titolo. Anche quest’anno rivedremo la lotta iridata proprio sulla pista intitolata ad Angel Nieto? Sarà proprio la stagione 2024 a darci le risposte.

Calendario aggiornato World Superbike 2024

DATA ROUND CIRCUITO 23-25 Febbraio Australia Phillip Island Gran Prix Circuit 22-24 Marzo Spagna Circuit de Barcelona-Catalunya 19-21 Aprile Olanda TT Circuit Assen 14-16 Giugno Italia Misano World Circuit “Marco Simoncelli” 12-14 Luglio Gran Bretagna Donington Park 19-21 Luglio Rep. Ceca Autodrom Most 9-11 Agosto Portogallo Autódromo Internacional do Algarve 23-25 Agosto Ungheria Balaton Park* 6-8 Settembre Francia Circuit de Nevers Magny-Cours 20-22 Settembre Italia Cremona Circuit* 27-29 Settembre Spagna MotorLand Aragón 18-20 Ottobre Spagna Circuito de Jerez - Ángel Nieto

*Soggetti a omologazione