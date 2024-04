SBK | Ecco cosa c'è dietro all'operazione Bimota-Kawasaki

Mercoledì scorso, dopo il weekend WSBK di Assen, Kawasaki ha annunciato l'avvio di una joint venture con Bimota nel Campionato Mondiale Superbike 2025 (vedi notizia). Tuttavia, l'annuncio non è stato molto preciso per quanto riguarda il futuro del marchio Kawasaki tra le derivate di serie. Per questo motivo abbiamo chiesto agli ex campioni del mondo ed abbiamo ottenuto alcune risposte.

"Come team ufficiale o cosiddetto 'factory team', il nuovo Bimota by Kawasaki Racing Team sarà il team ufficiale della WSBK", ha spiegato Kawasaki in un comunicato. Ciò significa che il team Provec, che è stato conosciuto come team Kawasaki factory per oltre dieci anni, non esisterà più in questa forma.

Il team, che ha la sua sede non lontano da Barcellona, gareggerà invece come Bimota. Nella prossima stagione, Kawasaki sarà solo il fornitore di motori del team. Tuttavia, è possibile che i team privati della WSBK continuino ad affidarsi alle Kawasaki ZX-10RR.

Attualmente Kawasaki ha un solo team clienti, Puccetti. Tuttavia, il successo sportivo del team clienti Kawasaki di Manuel Puccetti è stato limitato da diversi anni. La richiesta di materiale Kawasaki da parte di altri team, dunque, è bassa.

Bimota by Kawasaki World Racing Team Foto di: Kawasaki Racing Team

Kawasaki supporterà Bimota con motori e competenze

In passato, Bimota si è affidata a diversi produttori per i suoi motori. Sono stati utilizzati motori BMW (modelli BB), Ducati (modelli DB), Suzuki (modelli SB) e Kawasaki (modelli KB).

Cinque anni fa, però, Kawasaki ha rilevato il 49% di Bimota. L'acquisizione ha chiarito che i futuri modelli Bimota saranno alimentati esclusivamente da motori Kawasaki. Anche la nuova Bimota Superbike avrà un motore Kawasaki.

"Kawasaki parteciperà in modo significativo fornendo motori e tecnologie, oltre all'impareggiabile esperienza della squadra corse esistente", ha dichiarato Kawasaki in risposta ad una domanda di Motorsport.com.

Tuttavia, la moto con cui Bimota parteciperà al Campionato Mondiale Superbike 2025 non esiste ancora. Il marchio di culto offre attualmente solo quattro modelli: la moto da avventura Tera, la sport tourer Tesi H2, la moto retrò KB4 e la moto da enduro BX450.

Tutto lascia pensare che Bimota presenterà una superbike completamente nuova che avrà il motore della ZX-10RR o un suo ulteriore sviluppo. Kawasaki inoltre condividerà la sua esperienza nello sviluppo del telaio.

"Con quasi quattro decenni di esperienza nel WSBK, Kawasaki apporterà queste conoscenze al nuovo progetto, mentre Bimota apporterà le sue riconosciute competenze nello sviluppo e nell'innovazione del telaio, allineando il design e la tecnologia alle future moto di serie che saranno disponibili per la vendita presso i concessionari Bimota", ha annunciato Kawasaki.

Axel Bassani, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nessun clone Kawasaki: Bimota continuerà a produrre in Italia

La nuova superbike Bimota non sarà una rietichettatura della Kawasaki ZX-10RR. Il telaio continuerà ad essere prodotto in Italia. "In linea con la tradizione Bimota, molte parti ed i componenti principali e secondari saranno realizzati a mano da Bimota nello stabilimento di Rimini", conferma Kawasaki.

"In qualità di partner comune, Kawasaki contribuirà con la sua esperienza tecnica e di produzione di precisione a sostenere questo approccio per alcune parti o aspetti della moto", si legge in un comunicato del produttore giapponese.

Solo gli addetti ai lavori si sono resi conto che il marchio Bimota ha ricevuto una nuova vita cinque anni fa. "Bimota e Kawasaki hanno una partnership reciprocamente vantaggiosa", afferma Kawasaki. Il fatto che la nuova partnership sia passata sotto silenzio ha portato alla decisione di utilizzare il Campionato Mondiale Superbike come piattaforma di marketing.