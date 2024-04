Bimota torna in SBK dal 2025 unendo le forze con Kawasaki

La notizia è di quelle che fa rumore: questo pomeriggio Bimota ha annunciato che tornerà a correre nel Mondiale Superbike a partire dalla prossima stagione, ovvero dal 2025.

Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della Kawasaki, perché dal 2019 la Casa giapponese è proprietaria del 49,9% delle azioni del marchio italiano. Si tratta di un rilancio vero e proprio dopo aver già lavorato assieme da 5 anni a questa parte per ciò che riguarda il mercato delle 2 ruote con il lancio di alcuni modelli.

Nella stagione 2025 di World Superbike, Bimota sarà partner di Kawasaki creando una vera joint venture che porterà a una moto costruita con telaio Bimota e motore Kawasaki, quello della Ninja ZX-10RR.

Molti membri dello staff del team Kawasaki si trasferiranno nel programma corse Bimota e il team prenderà il nome di entrambe le entità: Bimota by Kawasaki World Racing Team, in quanto la moto sarà sviluppata da entrambe le entità.

L'obiettivo è chiaro, ovvero quello di aumentare le vendite di moto Bimota nel mercato delle moto. In Giappone, dunque, credono ancora nel motorsport come una vera e propria piattaforma per pubblicizzare e vendere i propri prodotti stradali. Una vetrina ancora attraente per gli appassionati e i fruitori di due ruote stradali.

Parlando della nuova direzione di Kawasaki nel WorldSBK, il Presidente e Amministratore Delegato di Kawasaki Motors, Ltd., Hiroshi Ito, ha dichiarato: "Bimota ha una reputazione invidiabile per l'eccellenza nella progettazione e nella produzione di motociclette. Nell'ambito della nostra visione dell'evoluzione di questo marchio famoso in tutto il mondo, vediamo le corse come un passo successivo logico in termini di sviluppo del prodotto e di esposizione del marchio sulla scena globale".

"Il nostro impegno nel WorldSBK è forte come sempre e ci auguriamo che questo nuovo progetto agonistico stimoli i fan di Bimota e Kawasaki. La passione per il successo in gara rimane e non vediamo l'ora che il Bimota by Kawasaki Racing Team sia presente sulla griglia del WorldSBK del 2025".

A nome di Bimota, il chief operations officer Pierluigi Marconi ha aggiunto: "L'ingegneria, la tecnologia e il supporto commerciale quotidiano già offerti da Kawasaki hanno riportato Bimota nella consapevolezza dei media e dei potenziali clienti, ora è il momento di fare un ulteriore passo avanti nella nostra evoluzione".

"Bimota ha avuto le corse come parte del suo DNA fin dal primo giorno e competere nel WorldSBK insieme allo sviluppo della nostra nuova gamma di prodotti, espandendo al contempo la rete di concessionari europei e mondiali, ha una logica innegabile".

"L'esperienza impareggiabile degli esperti della squadra corse Kawasaki e il pieno supporto e la collaborazione di Kawasaki Motors, Ltd. in Giappone ci riempiono di orgoglio e ottimismo. Il Bimota by Kawasaki Racing Team costituirà sicuramente le fondamenta del prossimo capitolo della storia Bimota".

Guim Roda, team manager di Kawasaki World Superbike Team, ha concluso: "Negli ultimi tredici anni, io e tutti i dipendenti dell'officina KRT di Granollers ci siamo dedicati con tutto il cuore al progetto Kawasaki Superbike, conquistando in questo periodo sette titoli piloti del WorldSBK e numerosi premi di squadra e di costruttore".

"Ora, dopo che Kawasaki ha gareggiato per quasi quattro decenni nel campionato Superbike, siamo orgogliosi di far parte di una nuova era, formando l'infrastruttura del nuovo Bimota by Kawasaki Racing Team. Sicuramente dedicheremo un po' di tempo a riflettere e a celebrare l'eredità di Kawasaki nelle gare di Superbike, ma siamo anche estremamente entusiasti di essere una componente fondamentale di questa nuova joint venture tra Bimota e Kawasaki".

"Si tratta di un'evoluzione nell'approccio di Kawasaki al massimo livello delle corse di serie e siamo onorati di svolgere il nostro ruolo in questo nuovo progetto. Sono certo che disponiamo della tecnologia e delle risorse umane necessarie per avere successo e sarà un'esperienza fresca e stimolante schierare un'impressionante squadra di due piloti nel Campionato Motul FIM WorldSBK 2025".