SBK | Redding ancora con BMW nel 2024, ma va in Bonovo

Alla vigilia del terzultimo round della stagione 2023, BMW ha annunciato i piani per la prossima stagione Superbike, che vedrà l’impegno con il team ufficiale e la formazione satellite Bonovo. Il colpo grosso è stato annunciato già qualche mese fa, quando è stato ufficializzato l’arrivo di Toprak Razgatlioglu nella squadra factory. Il turco ha portato la Casa di Monaco a compiere una scelta per il compagno di squadra, ricaduta su Michael van der Mark.

Scott Redding passerà così a vestire i colori del team Bonovo, la squadra satellite a cui sarà in forza insieme a Garrett Gerloff. È così completa e ufficiale la line-up di BMW per la prossima stagione, dopo i molti dubbi e le grandi domande sorte a seguito dell’annuncio dell’approdo di Razgatlioglu. Difficile giudicare la stagione di van der Mark, quest’anno fermo per molte gare a causa di un infortunio alla gamba. L’olandese avrà un’altra occasione per mostrare le proprie potenzialità in sella alla M1000RR del team ufficiale, con cui corre ormai dal 2021.

Per il secondo anno consecutivo, Gerloff sarà un portacolori Bonovo, ma verrà affiancato dal britannico Redding, che passerà dalla formazione factory a quella satellite. Il britannico, il cui futuro era rimasto al centro dell’attenzione per via del posto in Kawasaki che Jonathan Rea ha liberato, ha poi deciso di rimanere in BMW, rinnovando la fiducia e continuando a lavorare nel progetto.

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team, BMW Motorrad WorldSBK Team, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team, BMW Motorrad WorldSBK Team. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fuori dalla formazione c’è Loris Baz: il francese ha corso nel 2022 e nel 2023 con il team Bonovo, ma non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Una cosa è certa, non rientra nei piani di BMW, che per la prossima stagione ha definito la sua line-up.

"Quattro grandi piloti ufficiali BMW Motorrad nei nostri due forti team BMW - con questa nuova assegnazione, siamo preparati in modo eccellente per la stagione WorldSBK 2024", ha dichiarato il Dr. Markus Schramm, Direttore di BMW Motorrad. "Scott Redding è un grande pilota e apprezziamo che sia rimasto fedele al nostro progetto BMW Motorrad World Superbike portando le sue capacità nel Bonovo action BMW Racing Team. La sua esperienza, la sua velocità e la sua competenza in particolare saranno una componente fondamentale per ottimizzare i nostri obiettivi collettivi insieme a Garrett Gerloff e a tutta la squadra". L'aggiunta di Toprak Razgatlioglu ci permette di distribuire perfettamente i nostri piloti ufficiali nei nostri due team competitivi. Insieme a Michael van der Mark nel ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, abbiamo la formazione ideale per il progetto complessivo".

Il Dr. Schramm prosegue: "Collaborando strettamente con i nostri ingegneri di BMW Motorrad Motorsport, entrambi i team utilizzeranno il feedback dei piloti per apportare continui miglioramenti collettivi alla moto. Riteniamo inoltre che la presenza di due squadre con piloti di alto livello aumenti la pressione competitiva interna. Questo contribuisce a innalzare il livello generale delle prestazioni. Siamo convinti che questo nuovo schieramento di piloti e team rappresenti un altro passo importante per avvicinarci ai vertici del WorldSBK con il nostro progetto. Infine, vorrei ringraziare Loris Baz per la nostra collaborazione. Lascerà il progetto World Superbike al termine della stagione in corso. Dopo due stagioni in cui ha gareggiato per il Bonovo action BMW Racing Team, gli auguriamo il meglio per il futuro”.