SBK | Il futuro della Yamaha R1: “Ci sarà un’evoluzione nel 2025”

Durante il primo round della stagione 2024 del Mondiale Superbike in Australia, si sono intensificate le voci secondo cui la Yamaha avrebbe terminato lo sviluppo della R1 e ritirato la moto derivata di serie dalla gamma. In seguito è stato chiarito che il problema riguardava solo alcuni mercati e che il motivo era il passaggio alla normativa sulle emissioni Euro 6.

Mentre BMW e Ducati continuano a lavorare alacremente su nuovi sviluppi, in Yamaha c'è meno spinta, tanto che la R1 è rimasta praticamente invariata dal 2020. In un campionato vicino alla produzione di serie, questo porta inevitabilmente a problemi che possono essere compensati solo facendo concessioni nei regolamenti.

In occasione del round di Barcellona della SBK, abbiamo incontrato Paul Denning per parlare del futuro della R1. Il team manager Yamaha cerca di mantenere alta la fiducia ed è convinto che la Casa di Iwata continuerà a fornire sviluppi, anche se la R1 sarà offerta solo in versione trackday in mercati importanti come quello europeo.

Paul Denning, Pata Yamaha WorldSBK Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non sono affatto preoccupato", spiega Paul Denning in un'intervista a Motorsport.com. "Non è vero che la R1 non sarà più offerta in versione stradale. Semplicemente non viene più proposta in Europa. Il motivo è la normativa Euro 6. È molto difficile rispettare queste norme e mantenere le prestazioni".

Qualche anno fa, Yamaha decise di offrire la R6 solo in versione da pista e la domanda per la supersportiva continuò a diminuire. Ora la R1 sta avendo un destino simile. così, Yamaha ha deciso di non procedere a una nuova omologazione, che sarebbe stata necessaria a causa dei nuovi standard sulle emissioni.

"Non ha senso se si considera la domanda", dice Paul Denning. "Yamaha ha deciso di offrire la R1 solo in versione trackday, come già avviene per le moto da cross. La maggior parte dei nostri clienti usa comunque la moto in pista".

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il passaggio dalle moto da strada a quelle da pista probabilmente ridurrà ulteriormente le vendite. Tuttavia, Paul Denning si aspetta ulteriori aggiornamenti da parte di Yamaha: "Non credo che avrà un impatto negativo sul nostro progetto di corse. Al contrario, è positivo. Yamaha continuerà a sviluppare la moto e a concentrarsi sull'uso in pista".

Una R1 completamente nuova è considerata improbabile. "Ci sarà un'evoluzione per il 2025 con nuove parti. Ma non sarà un modello completamente nuovo", prevede il team manager Yamaha.