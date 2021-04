SBK, Razgatlioglu: sabato il tampone, spera nei test di Aragon

Dopo essere risultato positivo al COVID-19 in occasione dei test pre-stagionali della Superbike svolti a Barcellona, Toprak Razgatlioglu sta proseguendo il suo periodo di quarantena nella città catalana, ma fortunatamente rimane asintomatico e di buon umore.

Giovedì scorso, il pilota della Yamaha è stato messo in isolamento dopo essere risultato positivo ad un test PCR. Successivamente, sono stati sottoposti al test anche tutti i membri della sua squadra, risultati negativi anche ai successivi controlli previsti dai protocolli.

Nella giornata di sabato, il 24enne si sottoporrà ad un altro test PCR, che se avrà esito negativo gli permetterà di riunirsi alla sua squadra in occasione del prossimo test, previsto per lunedì e martedì della settimana prossima sul tracciato di Motorland Aragon.

"La buona notizia è che mi sento bene. In primo luogo, vorrei ringraziare tutti per i tanti messaggi che ho ricevuto, ma anche la squadra ed Handan Kilnc, che si stanno assicurando che io possa essere il più a mio agio possibile", ha detto Razgatlioglu.

"Ovviamente, è molto noioso qui, ma sono felice di avere un bel posto in cui vivere in attesa di avere un test di esito negativo. Spero di avere la possibilità di unirmi alla squadra per il prossimo test ad Aragon, ma capiremo la situazione solamente dopo sabato", ha aggiunto il pilota turco.

Il team principa Paul Denning ha aggiunto: "Toprak è in isolamento in un bell'appartamento a Barcellona e si sente bene, senza sintomi da COVID-19. Siamo stati in contatto ogni giorno e sta mantenendo un buon atteggiamento, nonostante la noia!".

"Toprak farà un altro test PCR sabato e sulla base di questo e di una visita medica generale, prenderemo una decisione riguardo al test di Aragon previsto per la settimana prossima", ha concluso.