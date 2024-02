SBK | Phillip Island: il debutto di Toprak con BMW è andato…in fumo

Il round di Phillip Island ha un sapore agrodolce per Toprak Razgatlioglu, che ha debuttato in gara con i colori BMW e si è subito dimostrato agguerrito e competitivo. Sul giro secco ha confermato la velocità, ma poi in gara sono emersi i problemi sulla distanza. Tuttavia, torna a casa con un podio conquistato nella Superpole Race, ma anche con la delusione di un ritiro a causa di un guasto al motore.

“Mi è piaciuta la potenza della moto, sul rettilineo andavo forte e ho anche passato Bautista! È stata una bella sensazione”, diceva il turco al termine di Gara 1, conclusa per un soffio fuori dal podio ma con degli ottimi presupposti. Se le prime tre posizioni sono sfuggite il sabato, Toprak non ha perso l’occasione domenica, quando in Superpole Race è riuscito ad agguantare il terzo posto. La prova del nove sarebbe stata Gara 2, ma è difficile ipotizzare un finale, visto che nelle prime fasi il motore della sua M 1000 RR ha iniziato a fumare costringendolo a fermarsi con largo anticipo.

"Sono molto deluso, prima del ritiro, avevo la sensazione di essere davvero in armonia con la moto per la prima volta. Poi ho avuto un problema al motore", ha spiegato il campione del mondo 2021 nella domenica pomeriggio di Phillip Island. Razgatlioglu lascia l'Australia in ottava posizione in campionato, con 32 punti di distacco dall’attuale leader Sam Lowes.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Guardando al weekend nel suo quadro generale, Toprak non esprime una grande soddisfazione. Il podio nella Superpole Race non lo consola dal ritiro in Gara 2 e dai problemi emersi durante tutto il fine settimana: "Tutto sommato, non sono molto soddisfatto, anche se sono riuscito a salire sul podio. Ero pronto a lottare per la vittoria in Gara 1, siamo riusciti a migliorare la moto e per questo avevo aspettative diverse”.

Tuttavia, Phillip Island è sempre una storia a sé. Storicamente non congeniale alle caratteristiche del turco, può essere un punto di riferimento relativo, ma è sicuramente un punto di partenza importante per poter migliorare in vista del prossimo round: "Abbiamo imparato molto durante le gare. Con l'aiuto dei dati raccolti, possiamo continuare a lavorare sulla moto. D'altra parte, questo circuito è molto diverso da quelli europei. Per questo motivo non posso dire con certezza che abbiamo imparato qualcosa di nuovo”.

Non è tutto così negativo in Casa BMW secondo Toprak, che sostiene di arrivare più forte nei circuiti europei: “L’inizio non è stato male. Le cose sono andate bene, soprattutto nella Superpole. Stiamo migliorando passo dopo passo. Mi sto concentrando sul ritmo di gara, perché è molto importante a Barcellona, lo pneumatico posteriore è molto sollecitato su questa pista. Abbiamo bisogno di un buon set-up per le gare principali", ha concluso Razgatlioglu.