Razgatlioglu ancora positivo al Covid: salta i test di Aragon

Svaniscono le speranze di poter partecipare ai test di Aragon in programma lunedì e martedì per Toprak Razgatlioglu. il pilota Yamaha, risultato positivo al Covid-19 dieci giorni fa durante la seconda giornata di test a Barcellona, sarà costretto a saltare anche gli ultimi due giorni di test sulla pista del Motorland. Il secondo tampone a cui si è sottoposto nella giornata di sabato infatti ha dato esito positivo e dunque non potrà scendere in pista.

A comunicarlo è stato lo stesso team Yamaha, che attraverso i profili social ha aggiornato sul risultato del tampone. La squadra ha inoltre tranquillizzato tutti sulle condizioni di salute del turco, che si sente bene. Il tweet recita: “Nonostante si senta al 100% e non avverta sintomi, Toprak è sfortunatamente ancora positivo al Covid-19 e non parteciperà alla due giorni di test Superbike a Motorland. Tutti in Yamaha sperano di rivedere presto il turco sulla sua R1”.

La tegola Yamaha era arrivata a Barcellona, in occasione della seconda ed ultima giornata di test collettivi. Razgatlioglu era risultato positivo al Covid e prontamente messo in isolamento. Anche il resto della squadra era stato sottoposto al tampone, che invece aveva dato esito negativo. La speranza era riposta nei due giorni di test ad Aragon, per cui il team si augurava che fosse guarito. Eppure, nonostante i dieci giorni di prassi, il secondo tampone è risultato ancora positivo, pertanto il turco sarà costretto a restare in quarantena a Barcellona, dove è rimasto in questi ultimi giorni.