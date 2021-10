SBK, Portimao, Libere 2: strapotere Rea nella doppietta Kawasaki

Jonathan Rea arrivava a Portimao determinato a ribaltare la situazione mondiale e il venerdì di libere sembra dargli ragione: su una pista congeniale alla sua Kawasaki, il campione del mondo in carica si impone anche nella seconda sessione di prove libere, migliorando il tempo della mattina e mostrando un passo irraggiungibile per chiunque. Gli si avvicina solamente il suo compagno di squadra, a dimostrazione di quanto la ZX-10RR sia efficace su questa pista.

A separare Rea e Lowes ci sono solamente 191 millesimi, se il campione in carica vola e abbassa il tempo giro dopo giro, il suo vicino di box si mostra ancora una volta stoico, essendo ancora in fase di recupero dalla frattura alla mano destra. 1'41"466 è il crono di Rea, che fa la differenza su tutti, ma a sorpresa il terzo crono è quello di Leon Haslam. Il britannico si riscatta dalla scivolata di questa mattina in cui ha distrutto la moto e si porta in terza posizione nel pomeriggio portoghese, pagando 250 millesimi dalla vetta. Honda si conferma dunque in grande crescita, anche se Alvaro Bautista non va oltre il nono tempo di questo turno.

Chi invece fatica maggiormente in questo venerdì lusitano è Yamaha, la prima delle quali è quella di Toprak Razgatlioglu. Il leader del mondiale non riesce ad essere particolarmente efficace in queste prime due sessioni e chiude il turno pomeridiano con il quarto tempo, a quasi quattro decimi dal diretto rivale in classifica. Il turco riesce ad essere davanti a Garrett Gerloff, rinvigorito in questo fine settimana e primo dei piloti Yamaha nella mattina. Il texano del team GRT si accoda al leader della classifica ed è quinto. A dimostrazione delle fatiche Yamaha, Andrea Locatelli non va oltre il decimo crono.

Ancora una volta invece, il team Go Eleven chiude il turno davanti ai piloti ufficiali. Loris Baz è il primo dei piloti Ducati e chiude la seconda sessione di prove libere in sesta posizione. Il francese paga poco più di mezzo secondo di ritardo dalla vetta ma precede Scott Redding, che appare in difficoltà in questo avvio di weekend. Il britannico del team Aruba è solo settimo a ben 520 millesimi da Rea. Michael Ruben Rinaldi chiude il plotone Ducati in top 10, con l'ottavo tempo subito dietro al compagno di squadra.

Nelle prime dieci posizioni, manca all'appello BMW, 'orfana' di Tom Sykes anche questo fine settimana. Il suo sostituto Eugene Laverty non riesce ad andare oltre il 15esimo tempo dopo la caduta di questa mattina. Va un po' meglio Michael van der Mark, che però è 11esimo a più di otto decimi dalla vetta. Molto attardati anche i piloti italiani: Axel Bassani è 14esimo, mentre Samuele Cavalieri e Gabriele Ruiu sono 19esimo e 21esimo rispettivamente.